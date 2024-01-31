Шестеро прикордонників стримували напір ворога: як починалася операція на лівому березі

Ще влітку 2023 року розвідка Британії повідомляла, що українські війська намагаються закріпитися на лівому березі. Пропагандисти переконували, що там угруповання, але його швидко ліквідують - однак так не сталося

Росіяни розповідали про півтори роти, однак весь час опір ворога на лівому березі стримували приблизно 6 військових. Як ми побачили, українські бійці змогли розширити свою діяльність і успішно діють на розгорнутому плацдармі.

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Деталі операції від ДПСУ

Влітку 2023 року українським військовим вдалося зайняти позиції під Антонівським мостом на лівому березі, що відкривали нам дорогу до Олешків. ЗСУ й досі контролюють цю ділянку, попри всі заяви пропагандистів.

Ситуація там була важкою, по бійцям Сил оборони регулярно працювала артилерія, буквально кожну годину. Однак на Антонівському мосту рух не припинився – було прийнято рішення про взяття під контроль готельно-ресторанного комплексу "Наірі".

Наприкінці червня група прикордонників "Контроль" отримала завдання зачистити точку. З цього комплексу росіяни контролювали міст та регулярно обстрілювали його. Прикордонники прокралися на територію непомітно, пройшовши вздовж посадки.

Вони не помітити, як ми підійшли впритул до будівлі. Вже зайшовши туди почалася перестрілка. Вони почали кричати: "Ми свої, ми свої". Ми вибили їх до другого корпусу. Там вони спробували закріпитися, там їх і накрила арта,

– розповів один з бійців.

Після третьої спроби вибити групу з комплексу росіяни вирішили перегрупуватися, пізніше почався артобстріл. У військових закінчувалися патрони. Вони були майже в оточенні – тому прийняли рішення про відхід. Весь цей час весь корпус "Наірі" тримали шестеро військових.

Як починалася операція на лівому березі: дивіться відео

Ситуація на лівому березі