Закріпилися за залізницею, – у ЗСУ розповіли про успіхи в районі Бахмута

Українські захисники перебувають в обороні на півночі від Бахмута. Ворог продовжує наступати, розвиваючи контрнаступальні дії, аби стримати наступ ЗСУ.

Однак українські воїни мають успіхи на Бахмутському напрямку. Про це 24 Каналу розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. Він також проінформував, яку кількість особового складу та техніки окупанти зосередили в районі Бахмута.

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Просування ЗСУ на Бахмутському напрямку

"На південь від Бахмута маємо успіхи: закріпилися за залізницею й продовжуємо звільняти наші землі", – підкреслив Євлаш.

Крім того, сьогодні, 16 жовтня, українські військові мали успіх у напрямку Горлівки. Окупанти намагаються контратакувати та відбивати втрачені позиції. Відтак ЗСУ докладають зусиль, аби росіянам не вдалося цього зробити.

Оскільки ворог має домінування і в авіації, і в техніці. Однак кількість не означає якість. Позаяк цією зброєю потрібно вміти грамотно користуватися,

– зауважив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ.

Як зазначив Євлаш, українські та російські військові мають різний бойовий досвід. До прикладу, нещодавно мобілізований росіянин востаннє служив на танку в 1980-х роках або зовсім не має досвіду керування танком. Натомість український танкіст воює з 2014 року.

Також керування підрозділами: має бути злагоджена дія одразу усіх сил, рот та видів військ. Адже самостійно один підрозділ не може нести тактичного навантаження на фронті,

– сказав Ілля Євлаш.

Євлаш про ситуацію на Бахмутському напрямку: дивитися відео

Скільки техніки та війська ворог зосередив на Бахмутському напрямку

За словами Євлаша, у місті Бахмут зосереджено близько 10 тисяч окупантів, а на Бахмутському напрямку – понад 51 тисяча росіян.

Також окупанти на Бахмутському напрямку мають близько 210 танків та понад 1000 бойових броньованих машин – БМП, БТР, МТ-ЛБ, "Тигри", УР-77. Крім того, у росіян на озброєнні 110 артилерійських систем та 107 реактивних систем залпового вогню різних типів.

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