Сили оборони мають успіхи у районах Роботиного, Кліщіївки й Андріївки, – Генштаб

Українські захисники продовжують потужно давати відсіч російським окупантам. Станом на 4 жовтня ЗСУ мають успіхи у районах Роботиного, Кліщіївки й Андріївки.

Таким чином, Сили оборони зараз ведуть наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Вони нищать загарбників, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.

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ЗСУ мають великі успіхи у контрнаступі

У Генштабі повідомили, що наші оборонці мають частковий успіх в районах західніше Роботиного Запорізької області, а також у районах Кліщіївки та Андріївки.

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Сили оборони України завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога,

– наголосили у відомстві.

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