ЗСУ зможуть спинити наступ Росії у разі швидкого прибуття допомоги США, – ISW

Аналітики написали, що Сили оборони зможуть призупинити російський наступ, якщо США швидко нададуть допомогу Україні. Адже Палата представників вже проголосувала за пакет допомоги нашій країні.

Далі ще допомогу має ухвалити Сенат і підписати Джо Байден. Голова комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер пояснював, коли це може трапитись.

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В ISW пояснили, як допомога США вплине на поле бою

Марк Ворнер заявив 21 квітня, що військова допомога Україні від США, включно з ATACMS, може бути доставлена Україні до кінця наступного тижня, якщо Сенат ухвалить законопроєкт про додаткові асигнування 23 квітня, а президент США Джо Байден підпише його до 24 квітня.

В ISW пригадують слова Володимира Зеленського, який сказав, що швидка передача допомоги від Сполучених Штатів може дозволити Збройним Силам України стабілізувати лінію фронту і перехопити ініціативу.

ISW продовжує оцінювати, що українські війська можуть зазнати додаткових невдач у найближчі тижні, очікуючи на безпекову допомогу США, яка дозволить Україні стабілізувати фронт, але вони, ймовірно, зможуть притупити поточний російський наступ, якщо припустити, що американська допомога надійде швидко,

– кажуть аналітики.

Вони припустили, що російські війська, ймовірно, зможуть активізувати поточні наступальні операції та ракетні удари та удари безпілотників у найближчі тижні, щоб використати вікно, яке закривається обмеженнями українських матеріальних засобів.

Що прогнозують після надання допомоги Україні