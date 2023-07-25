Відступ росіян з Андріївки: у ЗСУ розповіли, як це допоможе звільнити Бахмут
Окупаційні війська Росії відступили в районі Андріївки, що на південь від Бахмута. Успіх українських військ біля Андріївки має важливе значення.
Вихід російських військових з Андріївки дозволить оточити ворога у Бахмуті. Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.
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Росіяни в Бахмуті можуть потрапити в кільце
Вона (Андріївка – 24 Канал) як і будь-які населені пункти навколо Бахмута дозволяють завершувати операцію з оточення Бахмута і витіснити або взяти в кільце ворога,
– сказав він.
Череватий підкреслив, що в окупантів вже немає зверхності. Зокрема, росіяни дуже добре готуються, заміновують позиції, тому перед штурмовими операціями всі підрозділи Сил оборони України проходять потужну підготовку і злагодження.
"В тому числі як проходити мінні поля, протитанкові рови, в тому числі використовуючи надані німецькі Biber (мостоукладач – 24 Канал), – додав він.
Українські прикордонники також опублікували карту бойових дій, на якій продемонстрували, чому відступ росіян в районі Андріївки важливий.
Окупанти відступили в районі Андріївки / Скриншот
Для звільнення Бахмута створені всі умови
- Влітку 2023 року ситуація на Бахмутському напрямку докорінно змінилося. Якщо донедавна українські військові стримували просування ворога, який переважав у живій жилі й техніці, то тепер наші воїни ведуть наступальні операції на Бахмутському напрямку.
- Силам оборони України, за даними Міноборони, від початку наступальної операції на Бахмутському напрямку вдалося звільнити 35 кілометрів квадратних.
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що для звільнення Бахмута створені всі умови. За його словами, Україна може повернути місто, але з меншими у десятки разів втратами.
- Сирський пояснив, що найманці ПВК "Вагнера" зробили велику помилку, коли повністю "залізли" в Бахмут. Зокрема, окупанти перебувають у напівоточенні, чим, як сказав Сирський, не можна не скористатися.
- При цьому командувач наголосив, що Бахмут має стратегічне значення.
- Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що українські захисники зможуть витиснути загарбників з Бахмута до кінця літа. За його словами, росіянам доведеться покинути Бахмут через те, що українські військові займають панівні висоти та поливають противника вогнем.