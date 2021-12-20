ЗСУ набирають міць, це дуже турбує Росію, – військовий експерт

Міністерство закордонних справ України робить серйозні кроки, аби пояснити Заходу, якою реально є Росія. Однак основний важіль у цій боротьбі – забезпечення Збройних сил України потужними системами.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій. Він запевнив, що саме зміцнення ЗСУ дуже турбує Росію.

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За словами Козія, до боротьби з Росією треба правильно підходити.

Основний важіль – озброєння Збройних сил України потужними системами. Зрозуміло, що замість нас ніхто не воюватиме. Зрозуміло, що питання створення економічних потужних важелей, які б забезпечили ЗСУ сучасною зброєю, вкрай необхідні. Iгор Козій Експерт Інституту євроатлантичного співробітництва

Мовиться і про новітні технології, і про створення спільних підприємств з західними країнами.

Завдяки співпраці з підприємствами Туреччини, Великої Британії, Данії, Франції ЗСУ набирає свою міць і це дуже турбує Росію,

– запевнив військовий експерт.

Козій: Білоруський кордон – проблематичний

Також експерт зауважив, що проблема технічного облаштування білоруського кордону дійсно існує.

"Однак ми чітко маємо розуміти, що Білорусь без Росії нічого не робитиме. Усі ті заяви і дії, які ми сьогодні бачимо, насамперед узгоджують з Росією", – запевнив Козій.

Він додав, що про загрозу з боку Білорусі також потрібно говорити з Заходом.

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