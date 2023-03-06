ЗСУ не відійшли, але росіяни тиснуть на фланги: Жданов про ситуацію в Бахмуті

Останнім часом в засобах масової інформації почали з'являтися непідтверджені дані про виведення українських сил оборони з Бахмута. Офіційні військові джерела повідомляють, що масового відходу української армії від Бахмуту немає.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він наголосив, що місто перебуває у напівоточенні, але українські захисники тримають оборону.

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Жданов повідомив, що зараз на Бахмутському напрямку відбувається ротація, проходить заміна військових частин, які довгий час перебували там. Міністерство оборони України також повідомляло, що в місто зайшли українські спецпідрозділи.

Бої в Бахмуті

Військові на Бахмутському напрямку проводять стабілізації дії, аби запобігти просуванню ворога, повідомив Жданов.

Ситуація досить небезпечна, можна сказати критична. Ворог намагається не лише оточити місто, але і зробити широку горловину, щоб збільшити ризик втрат при можливому відході ЗСУ,

– додав експерт.

За його словами, шансів у противника в міських боях із нашими бійцями практично немає. В самому місті українська оборона більш-менш впевнено стоїть і утримує свої позиції. Тому росіяни продовжують з максимальними зусиллями стискати фланги з півночі та півдня за самим містом.

"Як будуть далі розвиватися події знає тільки військове керівництво, тому орієнтуйтеся винятково на повідомлення Генерального штабу або Міністерства оборони. Зараз з'явилися багато порадників з минулого, з 2014 року, в генеральських званнях, які одразу заговорили про перемир'я. Не ясно, як вони там з'явилися і для чого, але такі розмови ведуться", – зауважив Жданов.

Жданов про оборону Бахмута: дивитись відео