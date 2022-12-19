У ЗСУ пояснили, чи збільшиться мобілізація перед новою загрозою взимку

В Україні триває мобілізація і через війну з Росією громадян призивають на військову службу. У ЗСУ розповіли, чи збільшиться мобілізація через загрозу нового наступу Росії.

Роман Горбач, начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, під час брифінгу заявив, що мобілізація в Україні відбувається "постійно, щоденно, планово".

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Мобілізації в Україні відбувається планово

Він підкреслив, що громадян будуть призивати на військову службу без змін, як до Нового року, так і після. При цьому Горбач допустив, що можливі певні коригування у планах.

Та у ЗСУ наголосили, що коригування відбуваються не просто. Зокрема, не через ситуацію із загрозою нового наступу Росії. Навпаки, все прораховано наперед, "тому що мобілізація це дуже складна система".

Роман Горбач заявив, що просто так призвати завтра більше людей не можуть.

Що відомо про загрозу нового наступу Росії