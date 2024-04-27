У ЗСУ розповіли, чи справді сховали танки Abrams від російських безпілотників

У західних ЗМІ поширилася інформація, що Україна тимчасово відводить танки Abrams із поля бою. Журналісти Associated Press поговорили з високопосадовцями США, і ті повідомили: танки відвели.

У 47-й механізованій бригаді відповіли на інформацію про буцімто відведення танків Abrams. У підрозділі закликали медійників звертатися по коментарі до бригади перед тим, як випускати матеріали.

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Коментар 47-ї механізованої бригади щодо "Абрамсів"

Танки чудово показують себе на полі бою, і ми точно не збираємося ховати від ворога те, що зазвичай примушує ховатися його самого. А тим більше – залишати нашу піхоту без такої потужної вогневої підтримки. Але з якою метою, куди та що перекидають Збройні сили України, – це не те, що ми будемо коментувати публічно,

– повідомили в бригаді.

Також військові закликали довіряти лише перевіреній інформації, а перед публікацією матеріалів звертатися за офіційними коментарями до пресслужби.

Характеристика танків M1 Abrams / Інфографіка 24 Каналу

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ЗСУ нібито відвели танки Abrams: що відомо

Неназвані американські чиновники заявили, що окупанти постійно використовують розвідувальні та ударні дрони. Танки складно захистити від БпЛА: Україна вже втратила 5 "Абрамсів" із переданого 31.

А голова Об'єднаного комітету начальників штабів США адмірал Крістофер Грейді заявив: танки перемістили з лінії фронту, США будуть працювати з українцями, щоб змінити тактику.

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу сказав, що вогнева міць броньованої техніки суттєво знизилася. Її нівелювали FPV-дрони. "Саме тому деякі позиції броньованої техніки краще зберегти для того, щоб можна було застосувати на окремих відтинках під спеціальні операції", – висловився він.

Голова ГУР Кирило Буданов торік у вересні прокоментував, як ЗСУ будуть використовувати Abrams. За його словами, танки потрібно використовувати в дуже добре підготовлених проривних операціях. "Якщо вони використовуються на передовій і просто в загальновійськовому бою, вони не проживуть дуже довго на полі бою", – констатував розвідник.