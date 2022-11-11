ЗСУ влаштували справжнє пекло окупантам на Донеччині: відео розгрому російської техніки

Село Павлівка у Донецькій області та його околиці стали ледь не однією з найбільш гарячих точок фронту. Окупанти великими силами намагаються атакувати позиції ЗСУ, однак натомість зазнають серйозних втрат.

Військова кореспондентка Юлія Кирієнко опублікувала кадри, на яких видно, як ЗСУ нищать російську техніку та окупантів у районі села Павлівка на Донеччині.

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Українські захисники влаштували пекло окупантам

Колосальних втрат окупантам завдала 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців, яка боронила Київ, Бахмут, а тепер нищить ворога під Вугледаром.

Прорвати нашу оборону фронту біля Вугледару намагалась 155 бригада морської піхоти Росії, яка нищила Маріуполь. У Павлівці вона була розтрощена вщент нашим військом.

За інформацією журналістки, російського підрозділу від 30% до 70% безповоротних втрат.

Окупанти зазнають втрат на Донеччині: дивіться відео

Чому для ЗСУ важливий Вугледар

Однією з найгарячіших точок на лінії фронту є Вугледар на Донеччині. Це плацдарм, який потрібен українським військам для руху на Волноваху та Маріуполь.

Так, якщо ЗСУ просунуться ще на 10 – 15 кілометрів від сусіднього села Павлівка, то зможуть влучати по важливій для росіян залізниці.

Мовиться про залізничне сполучення, яке після "бавовни" на Кримському мосту рятує все лівобережне угруповання окупованих частин Херсонщини та Запоріжжя.

За словами військовослужбовця ЗСУ та громадського діяча Євген Карася, російські загарбники вже мають недостатню кількість снарядів, екіпірування та провізії. А після влучань по цій залізниці нестача забезпечення набуватиме критичних об'ємів.

Нещодавно речник угруповання військ "Схід" Сергій Череватий повідомив, що 155 бригада росіян фактично втратила боєздатність у боях під Павлівкою. Їй нанесено значну шкоду. Крім того, головне – що наші підрозділи зберегли там лінію фронту й ворогу не вдалось пройти.

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