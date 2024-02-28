Можна вирахувати: авіаексперт припустив, якими засобами імовірно уразили ворожі літаки

Українські захисники ефективно нищать російську авіацію на великій відстані від лінії боєзіткнення. Лише впродовж лютого ворог позбувся 10 літаків та одного гелікоптера.

Проте наразі невідомо, якими саме засобами українським силам вдається збивати російські літаки. Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, які системи, що є на озброєнні у ЗСУ, здатні виконувати такі завдання.

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Вважали цю відстань безпечною

Криволап зауважив, що радар системи Patriot "бачить" на відстані 250 кілометрів. Водночас її ракета здатна уражати цілі у радіусі 160 кілометрів. Саме тому Patriot можна досить далеко відвести від лінії зіткнення.

Щодо російських Су-34, які несуть КАБи, вони наближалися до лінії фронту на дистанції до декілька десятків кілометрів. Росіяни вважали відстань у 30 кілометрів безпечною, тому що системи NASAMS, IRIS-T, "Бук" їхні літаки мали не діставати,

– зазначив авіаційний експерт.

Ця інформація дозволяє вираховувати, яким засобом було завдано удар по російських літаках, де стояв його радар та де пускова установка. Їхнє розташування може бути в різних місцях.

"Головне, щоб було налагоджене цілепокладання. На сьогодні у ЗСУ ситуаційна обізнаність на дуже високому рівні", – наголосив Криволап.

Чи збили з системи С-200

Водночас існує припущення, що уразити російський ДРЛВ А-50 в районі Єйська, за сотні кілометрів від лінії боєзіткнення, міг модернізований комплекс С-200.

Технічно це дуже складно зробити. Можна з ракети, яка важить 7 тонн, повикидати системи наведення, зв'язку, керування, проте її вага все одно складатиме 5 тонн. До того ж дуже складно встановити пускову установку, яка має важити 15 тонн, і швидко переміщувати її дуже складно. Є ще багато заперечень щодо цієї версії. Тому це трохи "гра в шпигунів",

– припустив він.

Принципово важливо те, що Україна має засоби, якими може збивати російську авіацію на великій відстані.

"А за допомогою саме якої системи – це вже не так важливо. Головне, що робимо це впевнено, наполегливо та результативно", – наголосив Костянтин Криволап.

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