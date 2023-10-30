ЗСУ підтвердили удар по об'єкту системи ППО росіян у Криму

Українські військові у ніч на 30 жовтня завдали удару по стратегічному об'єкту системи ППО росіян в окупованому Криму. Сили оборони атакували окупантів на західному узбережжі Криму.

У ЗСУ заявили, що атака по об'єкту системи ППО на західному узбережжі Криму була успішною. Інших деталей про удар по Криму у ЗСУ не повідомили.

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ЗСУ завдали удару по С-400 біля Луганська

Також у ЗСУ повідомили, що 25 жовтня наші військові знищили систему стратегічної ППО С-400 поблизу тимчасово окупованого Луганська.

Раніше у мережі повідомляли про ракетний удар по зенітному ракетному полку росіян у районі Оленівки в Криму.

Унаслідок атаки нібито було поранено 17 російських військових, а також пошкоджено 5 автомобілів. Один з автомобілів буцімто не підлягає відновленню.

У міноборони Росії поки не коментували інформацію про удар по Криму.

Атака в Криму відбулася після розміщення системи ППО та РЛС