ЗСУ підтвердили удар по об'єкту системи ППО росіян у Криму
Джерело:СтратКом ЗСУ
Українські військові у ніч на 30 жовтня завдали удару по стратегічному об'єкту системи ППО росіян в окупованому Криму. Сили оборони атакували окупантів на західному узбережжі Криму.
У ЗСУ заявили, що атака по об'єкту системи ППО на західному узбережжі Криму була успішною. Інших деталей про удар по Криму у ЗСУ не повідомили.
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ЗСУ завдали удару по С-400 біля Луганська
Також у ЗСУ повідомили, що 25 жовтня наші військові знищили систему стратегічної ППО С-400 поблизу тимчасово окупованого Луганська.
Раніше у мережі повідомляли про ракетний удар по зенітному ракетному полку росіян у районі Оленівки в Криму.
Унаслідок атаки нібито було поранено 17 російських військових, а також пошкоджено 5 автомобілів. Один з автомобілів буцімто не підлягає відновленню.
У міноборони Росії поки не коментували інформацію про удар по Криму.
Атака в Криму відбулася після розміщення системи ППО та РЛС
- Нещодавно повідомлялося, що росіяни на аеродромі "Бельбек" під Севастополем розмістили комплекси ППО і радіолокаційні станції. Про те свідчать супутникові знімки.
- Росіяни в надії, що Крим буде захищено від атак України, розмістили 2 РЛС дальнього радіолокаційного виявлення 5Ж6У НЕБО-У; 1 РЛС виявлення системи С-300/400 або автономна типу 96Л6, 1 радар підходу RSP-27, який використовується для допомоги літакам під час посадки, а не для ППО, а також 1 комплекс протиповітряної оборони ближньої дії "Панцир-С2".
- Варто зазначити, що Україна не вперше атакувала західне узбережжя Криму, де є російська база ППО. Так, у серпні 2023 у ГУР МО заявили про знищення російської ЗРК С-400 "Тріумф".
- Тоді секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна атакувала С-400 ракетою власного виробництва.
- У ЗСУ розповіли, що внаслідок атаки також вдалось знищити чи пошкодили ще три пускові установки С-300. Також унаслідок атаки було ліквідовано й особовий склад окупантів.
- Керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, російська армія лишилася без дивізіону, який мав захищати небо.