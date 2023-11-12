Ми їх виморозимо, – в ЗСУ пояснили, що чекатиме на окупантів з похолоданням в Україні

У Сухопутних військах ЗСУ зауважили, що погода внесе свої корективи під час бойових дій. Наші захисники хочуть використати собі на користь сезонні холоди.

Начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів про вплив погодних умов на фронт. Зробив він це в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Які плани в ЗСУ

Як пояснив спікер, наші захисники хочуть перервати канали постачання та логістичні сполучення передових та тилових позицій російських окупантів. З настанням сезонних холодів вони намагатимуться перебити ворожі ланцюжки, щоб "виморозити" загарбників з України.

Якщо нам це вдасться, я думаю, за допомогою погоди, дощів та морозів, ми їх виморозимо,

– сказав Фітьо.

Він також зауважив, що через початок дощів російська окупаційна армія буде рідше застосовувати авіацію та БпЛА.

Що кажуть експерти про російсько-українську війну