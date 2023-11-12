Ми їх виморозимо, – в ЗСУ пояснили, що чекатиме на окупантів з похолоданням в Україні
У Сухопутних військах ЗСУ зауважили, що погода внесе свої корективи під час бойових дій. Наші захисники хочуть використати собі на користь сезонні холоди.
Начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів про вплив погодних умов на фронт. Зробив він це в етері телемарафону, передає 24 Канал.
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Які плани в ЗСУ
Як пояснив спікер, наші захисники хочуть перервати канали постачання та логістичні сполучення передових та тилових позицій російських окупантів. З настанням сезонних холодів вони намагатимуться перебити ворожі ланцюжки, щоб "виморозити" загарбників з України.
Якщо нам це вдасться, я думаю, за допомогою погоди, дощів та морозів, ми їх виморозимо,
– сказав Фітьо.
Він також зауважив, що через початок дощів російська окупаційна армія буде рідше застосовувати авіацію та БпЛА.
Що кажуть експерти про російсько-українську війну
- Не так давно колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж у коментарі 24 Каналу пояснив, що, якщо війна стане позиційною, це не означатиме, що ЗСУ зупиняться та будуть тільки оборонятися. Він наголосив, що наші воїни завдають потужних ударів, знищують окупантів та їхню техніку, здійснюють маневри та проводять наступальні операції. Також українські захисники заманюють противника на заздалегідь підготовлені позиції.
- Раніше полковник ЗСУ в запасі Роман Світан припустив, що загарбники рано чи пізно залишать тимчасово окуповане лівобережжя Херсонщини, бо не зможуть втримати цю територію. На його думку, в росіян також немає перспектив щодо повного захоплення Донеччини та Луганщини.
- Нагадаємо, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь назвав деокупацію Півдня найважливішим завданням зі стратегічної точки зору. За його словами, після повного звільнення Херсонської та Запорізької областей Донбас та Крим стануть двома різними плацдармами.