У ЗСУ показали найнебезпечнішу міну, яку з дрона скинули бойовики: фото

Вночі 19 квітня обстріляли Південне з мінометів 120 калібру. Крім того, з дронів провели дистанційне мінування Зайцевого.

На щастя, серед особового складу Операції об'єднаних сил втрат та постраждалих не було. Згодом обіцяють опублікувати відео.

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Що відомо про міну бойовиків

Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував фото міни ПОМ-2. Її відносять до тих, які неможливо розмінувати. Міну можна знешкодити способом підриву. Головне – не опинитись в радіусі суцільного ураження.

Інформаційна зброя

Журналіст заявив, що ця міна – не тільки летальна зброя, а й інформаційна. Одна з деталей схожа на банку мінералки, це називається "носій міни". За будь-яких обставин ця деталь залишається цілою.

"І от уявіть собі, що хтось із місцевих після вибуху знаходить цю залізяку, і читає на ній: "Наша земля Україна, слава нації, смерть ворогам". Ще й знак СС. Тобто, бойовики, вбиваючи мирне населення російською зброєю, маскуються під українців, налаштовують місцевих проти України", – наголосив Цаплієнко.

Загострення на Донбасі: коротко