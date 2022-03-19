ЗСУ показали ще одне яскраве відео роботи безпілотника Bayraktar
19 березня 2022 , 05:36Читать новость на русском
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Російські окупанти продовжують зазнавати втрат техніки та особового складу після зіткнення зі Збройними Силами України. Багатьох ударів наші військові завдають ворогу за допомогою безпілотника Bayraktar.
Наші безпілотники знищили чималу кількість ворожої техніки, а динамічні відео обстрілів швидко набирають популярності в соцмережах.
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Одним із таких поділилося оперативне командування "Південь" – оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних Сил України, яке локалізується на півдні та відповідає за Вінницьку, Кіровоградську, Миколаївську, Одеську та Херсонські області.
Яскраве відео роботи безпілотника Bayraktar:
Bayraktar в дії: останні новини
- Bayraktar знищив російський пункт управління вогнем артилерії. У мережі з'явилося потужне відео.
- Українські Bayraktar яскраво "відпрацювали" систему РЕБ росіян на Київщині.
- На Сумщині за допомогою Bayraktar знищили колони ворожої техніки.
- Мінус один російський "Бук": Bayraktar знищив ворожу техніку 8 березня.
Чому Bayraktar став страшним сном для путінських солдатиків: