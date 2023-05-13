ЗСУ поставлять печатку "Путін – дурень": що остаточно позбавить диктатора підтримки армії Росії

Владімір Путін впевнено програє війну і цей процес надалі тільки пришвидшуватиметься. Російський диктатор не мав плану "Б", як і його військове керівництво. Тому підтримка очільника Кремля стрімко падає безпосередньо всередині країни.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він наголосив на тому, яка подія може стати вирішальною для краху Путіна.

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Без запасних варіантів

Росія була настільки впевнена у своїй перемозі, що навіть військове керівництво не розглядало жодних планів "Б". Це пояснюється тим, що історично російська армія не була суб'єктною, відзначив Ігор Яковенко. Він наголосив, що вона завжди була під суворим контролем, оскільки політичне керівництво країни розуміло її силу. А всі високопоставлені чини, які наразі безпосередньо керують військом, пройшли специфічний відбір.

"Апофеоз цього відбору – Шойгу. Недарма Пригожин так його потролив, запросивши на лінію фронту, враховуючи його досвід. Шойгу в армії не служив і навіть не знає як читати штабні карти", – навів приклад спікер.

Разом з цим опозиційний журналіст відзначив, були високопоставлені військові, які чітко розуміли – Росії не виграти війну проти України. Та і вони не складали жодних запасних варіантів на випадок, коли щось піде не так.

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Клеймо "Путін – дурень"

Яковенко припускає, що наразі в Росії точаться розмови про те, що робити далі. Утім, він не передбачає серйозних кроків з боку того ж Генштабу щодо зміни політичної ситуації. Навіть після поразки можливі тільки якісь коливання у війську. Але найголовніше – може бути зведена нанівець підтримка Путіна у так званому внутрішньому війську, яке значно більше за те, що воює на фронті.

"Це ФСО, ФСБ, Росгвардія. В них може бути відчуття, що цар – несправжній. Цар – дурень, який розвалив Росію. Але тут складно гадати, бо що відбувається в головах силовиків – не має шансу бути вивченим. Там відбувається миттєва інверсія", – відзначив експерт.

Він наголосив на важливій події, яка може прискорити цей процес – деокупація Криму. Путін почав війну, коли ця територія, а також частина Донецької та Луганської областей були під російською окупацією. Українська сторона неодноразово заявляла, що не збирається звільняти їх військовим шляхом. Тобто російській владі нічого не загрожувало.

Верхівка прекрасно себе відчувала: діти і капітали – на Заході, тут можна все красти – життя в шоколаді, і раптом один дурень почав війну, всі все втратили. Зараз всі під санкціями. Якщо Крим повернеться в Україну – це буде довідка з печаткою,

– сказав Яковенко.

Ба більше – деокупація Криму стане ще й очевидною ознакою недолугості Путіна і знищення його підтримки, підкреслив опозиційний журналіст.

"Це буде очевидна ознака, що Путін – дурень. Звісно, це і так всім було зрозуміло, але потрібен був видимий доказ, клеймо, яке буде проступати в нього на лобі. Тобто це буде така печатка, яку видасть українська армія Путіну про те, що він дурень. Не помітити цього буде неможливо", – резюмував він.

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