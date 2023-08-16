Бахмут поступово беремо у "кліщі": як ворог намагався зупинити подальше просування ЗСУ

Східний напрямок залишається одним із найгарячіших на бойовій карті, зокрема Бахмутський відтинок. Українські оборонці рухаються до оперативного оточення міста.

Про це 24 Каналу відзначив військовий експерт Петро Черник. На сьогодні фронт поділяється на дві великі частини. Менша – східний плацдарм, де є так звана "бойова дихотомія" Куп'янського напрямку і Бахмутського. Вони між собою зв'язані.

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Оточення Бахмута

За словами Черника, росіяни взяли Бахмут, але не просунулися далі. Усі панівні висоти належать українським оборонцям.

"Бахмут – політичне явище для Росії. Путін навіть нагородив якихось їхній штурмовиків за "геройські" дії у Бахмуті. Отже, якщо вони (росіяни – 24 Канал) потраплять в оточення, будуть знищені, або краще потраплять у полон – це буде серйозним обвалом для них", – сказав військовий експерт.

Петро Черник про ситуацію на Східному напрямку: дивитись відео

Наразі ворог концентрує сили та свої засоби на Куп'янському напрямку і намагається атакувати. На їх "стратегічну" думку, українські Сили оборони зніматимуть саме з Бахмутського плацдарму певні підрозділи та техніку.

Наразі в стратегічному сенсі все складається на нашу користь. Бахмут помаленьку береться у "кліщі", а всі атаки на Куп'янському напрямку відбиті,

– резюмував Черник.

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