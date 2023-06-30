Пілот літака героїчно врятував життя цілої роти: військовий ЗСУ наголосив на важливості авіації

Українські захисники конче потребують західної авіації. Винищувачі не лише посприяють наступу ЗСУ, а й збережуть їхні життя.

Про це 24 Каналу сказав військовослужбовець ЗСУ, тактичний медик Єгор Фірсов. За його словами, були випадки, коли пілот літака рятував життя цілої роти.

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"Так, літаки дуже потрібні. Я думаю, що аргументи розуміють усі. Літаки передусім бережуть наші життя. Що більше працює артилерія та літаки, то менші втрати в піхоти", – зазначив Фірсов.

Коли винищувач залітає на територію ворога і знищує його артилерію, цим самим зберігає підрозділи на першій лінії оборони. Якщо говорити про роту, то це близько сотні людей, які часто навіть не знають імені пілота.

Ворожа авіація працює на повну

Упродовж останніх тижнів значно активізувалась російська авіація. Але українські захисники роблять усе, щоб протиповітряними засобами збивати ворожі літаки.

"Це свідчить про те, що у ворога суттєві проблеми. Вони ризикують, залітаючи на наші території, щоб зменшити напруження та ініціативу з нашого боку", – додав Фірсов.

F-16 для України: останні новини

Україна продовжує наполягати на якнайшвидшому отриманні F-16 від західних партнерів. Ці винищувачі здатні змінити хід війни, адже вони переважають будь-які російські літаки в малопомітності, розпізнанні ворога та прицільній дальності пострілу.

Як відомо, союзники України сформували так звану коаліцію винищувачів. Велика Британія, США, Нідерланди, Бельгія та Данія нададуть Україні потрібну їй бойову авіаційну спроможність. До коаліції доєднається також Португалія.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається отримати план постачання F-16 уже влітку. Мовилося, що через 6 – 7 місяців після початку тренувань пілотів Україна отримає перші літаки.

27 червня в Данії заявили, що навчання українських пілотів на F-16 уже стартувало й триватиме 6 – 8 місяців. Однак речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розтлумачив, що навчання українських пілотів на F-16 наразі не почалося, однак програма стартувала – це не тотожні речі.