ЗСУ повинні відбирати найкращих, – заступниця глави Міноборони про зарплати військових

Володимир Зеленський підписав указ про перехід на професійну армію. Це зокрема означає достойне соціальне та фінансове забезпечення для наших захисників.

Адже робота військовослужбовця повинна бути престижною. Про це в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Маляр: ЗСУ повинні бути конкуретними на ринку

За її словами, професійна якість особового складу – дуже серйозне питання. Важливе і грошове забезпечення, і соціальне.

ЗСУ повинні стати таким роботодавцем, який зможе бути конкурентним на ринку і відбирати найкращих, хто обрав професію військового,

– наголосила Маляр.

Вона пояснила, що коли Україна зможе дати військовим відповідне забезпечення, тоді можна буде і висувати якісь вимоги.

Повне інтерв'ю Ганни Маляр: дивіться відео

Робота військового повинна бути престижною

Важливо зрозуміти, як відзначила Маляр, що указ президента наразі спрямований на формування саме професійної армії, яка не може бути із контрактом на 1 – 3 роки.

"Тому що людина, яка обрала своєю професією бути військовим, професіоналом, за словами самих військових, стає приблизно на п'ятий – шостий рік", – сказала заступниця міністра оборони.

На її думку, соціальне забезпечення і оплата – це основне питання. Адже робота військового повинна бути престижною.

Указ президента щодо професійної армії: що відомо

Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ на відкритті сьомої сесії Верховної Ради.

Цей документ повинен допомогти зміцнити оборону нашої держави та зробити військову службу привабливішою.

Як розповів український президент, указ передбачає збільшення зарплати для військових, перехід до професійної армії, кар'єрний ріст офіцерів, збільшення терміну дії контракту тощо.

В Офісі Президента також пояснили, що з 1 січня 2024 року припинеться призов громадян на строкову військову службу.

Міністр оборони Олексій Резніков у грудні 2021 року заявив, що хоче збільшити зарплату військовим мінімум на 30%.



Що відомо про перехід до професійної армії / Інфографіка 24 каналу