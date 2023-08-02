Росіяни перетворили заповідник на полігон: як ЗСУ працюють по окупантах на острові Джарилгач

Днями стало відомо, що українські захисники вдало відпрацювали по скупченню російських окупантів на острові Джарилгач, що у Херсонській області. Його вороги перетворили на полігон і проводили там навчання.

Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Він наголосив, що тепер в окупантів не залишилося жодного спокійного місця.

Читайте також Скидають гранати із БпЛА на мирних мешканців: окупанти озвіріли на правобережжі Херсонщини

Успішна робота ЗСУ

Російські окупанти перетворюють українські території на полігони. Один з них вони облаштували на Арабатській Стрілці в Генічеському районі. Інший – на острові Джарилгач біля Скадовська, що є природно-заповідною територією. Ворог пересипав залив і зробив сухопутну дорогу до острова.

"Вони вважали ці території безпечними. Проводили там навчання, бойові злагодження, звозили техніку та мобілізованих", – розповів Сергій Хлань.

У Криму чергова "бавовна": дивитись відео

Утім, як тільки Україна отримала далекобійну зброю, окупантам стало там геть неспокійно. Українські захисники влучно і точно відпрацьовують по їхнім позиціям. Тепер для росіян немає безпечного полігона ні на Арабатській стрілці, ні в Скадовському районі.

Окупантам вже немає місця, де вони б могли спокійно перебувати. Земля горітиме в них під ногами і вони горітимуть в пеклі,

– наголосив військовослужбовець ЗСУ.

Робота по острову Джарилгач: що відомо