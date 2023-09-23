Прорив оборони росіян під Вербовим: де розташоване селище та що це дасть ЗСУ
Сили оборони України змогли прорвати оборону російських військ під Вербовим у Запорізькій області. Українські бійці прорвали оборону на лівому фланзі й продовжують просування.
Про прорив оборони росіян у районі Вербового повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
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Вербове розташоване біля Роботиного
Селище Вербове розташоване за кілька кілометрів на схід від Роботиного, що на Мелітопольському напрямку. Воїни 47 окремої механізованої бригади у липні 2023 року зайшли в Роботине, після чого росіяни без успіху намагаються повернути втрачені позиції.
Де розташоване Вербове: показуємо на карті
Яке значення Вербового
Полковник запасу та координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець заявляв, що успіх у Вербовому відкриє для Сил оборони шлях до сіл Романівське та Тарасівка, які розташовані на трасі Токмак – Пологи.
Своєю чергою просування до траси Токмак – Пологи, за його словами, дозволить перерізати сполучення між цими містами для росіян і це може вдарити по ворожій логістиці.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан заявляв, що рух українських військових на південь від Роботиного до Вербового дасть можливість українським силам підтягнути артилерію.Зауважимо, що довгостроковою метою України є руйнування "сухопутного коридору", що зв'язує територію Росії на сході країни з окупованим Кримом.
Українська бронетехніка на Півдні діє за останньою лінією оборони росіян
- Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що українська бронетехніка перебуває за останньою лінією російських оборонних укріплень, через які наразі проникають Сили оборони в західній частині Запорізької області.
- Геолокаційні кадри, опубліковані 21 вересня, показують, що українська бронетехніка просувалася на південь від російських протитанкових ровів і загороджень "зуби дракона", які є частиною тришарової оборони, і вступила в обмежений бій безпосередньо на захід від Вербового
- Аналітики ISW пояснили, що присутність української бронетехніки за кінцевою лінією оборони росіян вказує на те, що ЗСУ достатньо убезпечили свій прорив перших двох ліній цього шару, щоб провести техніку далі.
- Українські сили, імовірно, достатньо придушили російську артилерію й інші протитанкові системи в цьому районі.
- Здатність України підводити бронетехніку до найпотужніших російських оборонних споруд і крізь них і керувати цією технікою поблизу підготовлених російських оборонних позицій є важливими ознаками прогресу в українському контрнаступі.