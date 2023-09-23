Прорив оборони росіян під Вербовим: де розташоване селище та що це дасть ЗСУ

Сили оборони України змогли прорвати оборону російських військ під Вербовим у Запорізькій області. Українські бійці прорвали оборону на лівому фланзі й продовжують просування.

Про прорив оборони росіян у районі Вербового повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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Вербове розташоване біля Роботиного

Селище Вербове розташоване за кілька кілометрів на схід від Роботиного, що на Мелітопольському напрямку. Воїни 47 окремої механізованої бригади у липні 2023 року зайшли в Роботине, після чого росіяни без успіху намагаються повернути втрачені позиції.

Де розташоване Вербове: показуємо на карті

Яке значення Вербового

Полковник запасу та координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець заявляв, що успіх у Вербовому відкриє для Сил оборони шлях до сіл Романівське та Тарасівка, які розташовані на трасі Токмак – Пологи.

Своєю чергою просування до траси Токмак – Пологи, за його словами, дозволить перерізати сполучення між цими містами для росіян і це може вдарити по ворожій логістиці.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан заявляв, що рух українських військових на південь від Роботиного до Вербового дасть можливість українським силам підтягнути артилерію.

Українська бронетехніка на Півдні діє за останньою лінією оборони росіян

Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що українська бронетехніка перебуває за останньою лінією російських оборонних укріплень, через які наразі проникають Сили оборони в західній частині Запорізької області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 21 вересня, показують, що українська бронетехніка просувалася на південь від російських протитанкових ровів і загороджень "зуби дракона", які є частиною тришарової оборони, і вступила в обмежений бій безпосередньо на захід від Вербового

Аналітики ISW пояснили, що присутність української бронетехніки за кінцевою лінією оборони росіян вказує на те, що ЗСУ достатньо убезпечили свій прорив перших двох ліній цього шару, щоб провести техніку далі.

Українські сили, імовірно, достатньо придушили російську артилерію й інші протитанкові системи в цьому районі.

Здатність України підводити бронетехніку до найпотужніших російських оборонних споруд і крізь них і керувати цією технікою поблизу підготовлених російських оборонних позицій є важливими ознаками прогресу в українському контрнаступі.

Зауважимо, що довгостроковою метою України є руйнування "сухопутного коридору", що зв'язує територію Росії на сході країни з окупованим Кримом.