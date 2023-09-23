ЗСУ прорвали оборону ворога у Вербовому, – Тарнавський

Збройні Сили України прорвали оборону росіян у Вербовому, що у Пологівському районі Запорізької області. Наші військові продовжують просуватись далі.

Інформацію про зміни на південному фронті іноземним журналістам розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександр Тарнавський. За даними видання, це трапилось у п'ятницю. Ймовірно, мовиться про 22 вересня.

Дивіться також Звільнення Андріївки та стабілізація фронту: як за тиждень змінилась карта бойових дій

Що розповів Тарнавський про зміни на фронті

На лівому фланзі (під Вербовим – 24 Канал) ​​ми маємо прорив, і ми продовжуємо просуватися далі,

– заявив командувач.

Ба більше, Олександр Тарнавський пояснив, що просування Збройних Сил України не таке швидке, як очікувалось, не таке, як у фільмах про Другу світову війну.

"Головне – не втратити цю ініціативу (яка у нас є). І, ну, не втратити це на практиці, діями", – пояснив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Цього разу Тарнавський заявив про прорив оборони у Вербовому, проте прогнозує ще більший прорив у майбутньому.



Як виглядає карта у районі Вербового / Скриншот DeepState

Як виглядають зміни у Вербовому: дивіться карту DeepState

Останні новини про контрнаступ ЗСУ