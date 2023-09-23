ЗСУ прорвали оборону ворога у Вербовому, – Тарнавський
Джерело:CNN
Збройні Сили України прорвали оборону росіян у Вербовому, що у Пологівському районі Запорізької області. Наші військові продовжують просуватись далі.
Інформацію про зміни на південному фронті іноземним журналістам розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександр Тарнавський. За даними видання, це трапилось у п'ятницю. Ймовірно, мовиться про 22 вересня.
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Що розповів Тарнавський про зміни на фронті
На лівому фланзі (під Вербовим – 24 Канал) ми маємо прорив, і ми продовжуємо просуватися далі,
– заявив командувач.
Ба більше, Олександр Тарнавський пояснив, що просування Збройних Сил України не таке швидке, як очікувалось, не таке, як у фільмах про Другу світову війну.
"Головне – не втратити цю ініціативу (яка у нас є). І, ну, не втратити це на практиці, діями", – пояснив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".
Цього разу Тарнавський заявив про прорив оборони у Вербовому, проте прогнозує ще більший прорив у майбутньому.
Як виглядає карта у районі Вербового / Скриншот DeepState
Як виглядають зміни у Вербовому: дивіться карту DeepState
Останні новини про контрнаступ ЗСУ
- Бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів, що зима не зупинить просування Збройних Сил України. Натомість ЗСУ чекає прорив. За словами командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", прорив України у контрнаступі трапиться після Токмака. Адже зараз там росіяни покладаються на глибину своєї лінії оборони.
- Глава української розвідки Кирило Буданов розповів, як Україна звільнятиме Бахмут. За словами генерал-лейтенанта, ЗСУ планують перекрити всі шляхи постачання, які йдуть до міста. Він пояснив, що наші військові постараються охопити місто, і тільки після цього – зайти.
- Володимир Зеленський у Вашингтоні на пресконференції заявив, що наші військові звільнять Бахмут та два інших ключових українських міста. Проте президент України не сказав, про які населені пункти мовиться. Тільки запевнив, що в України є дуже комплексний план.