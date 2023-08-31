Пройшли найважчу лінію, – військовий експерт про просування ЗСУ на Півдні

Окупанти створили ешелоновану оборону в селі Роботино Запорізької області, що значно ускладнило звільнення цього населеного пункту Силами оборони. Нині село перебуває під контролем ЗСУ.

Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що українські сили перетнули важливу ділянку фронту. Проте далі вони мають виконати не менше складніші завдання.

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Південне угруповування ворога буде приречене

Звільнення села Роботиного тривало майже три місяці, однак завдяки цьому ЗСУ відкривається шлях на Токмак.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі

"Українські сили пройшли першу та найважчу так звану лінію забезпечення. Зараз вони підійшли до другої лінії, але їм потрібно перегрупуватися та закріпитися на позиціях, які вже є нашими. А потім прорахувати подальші сценарії", – наголосив військовий експерт.

Військовий експерт припустив подальше розгортання події на Південному напрямку: дивіться відео

Як тільки Силам оборони вдасться пробити другу та третю лінії оборони ворога, то, за словами Черника, хороша новина полягає у тому, що аж до Перекопського перешийка на цьому напрямку противник більше не має серйозних укріплень.

Як тільки це відбудеться, український контрнаступ піде активніше. І ЗСУ зможе збільшити рух у глибину противника не на кілька кілометрів, а на кілька десятків кілометрів,

– зауважив Петро Черник.

Водночас стратегічне завдання південного плацдарму залишається незмінним – вийти на північне Приазов'я. За словами військового експерта, як тільки це станеться, південне угруповування росіян буде приречене.

Ситуація на фронті: що відомо

Сили оборони 22 серпня звільнили село Роботино від російських окупантів. Наші захисники зайшли у населений пункт і встановили там український прапор.

Після звільнення Роботиного українські захисники продовжили просування. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, ЗСУ продовжили рух південно-східніше Роботиного та південніше Малої Токмачки.

Вона зазначила, що Сили оборони наступають також на напрямках Новоданилівки, Новопрокопівки, Очереватого попри шалений опір окупантів.

Крім того, за повідомленням Генштабу, ЗСУ мали успіх у селі Вербове Пологівського району на Запоріжжі. Також наші захисники просунулись у напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка та закріплюються на досягнутих рубежах.