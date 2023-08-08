ЗСУ просунулися на сотні метрів на Мелітопольському напрямку
Українські військові просунулись на Мелітопольському напрямку. Зокрема, бої тривають в районі Роботиного Пологівського району Запорізької області.
Заступник командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін розповів в ефірі телемарафону, на яку відстань на Півдні просунулись наші військові. Варто зауважити, що перед цим ЗСУ на Півдні вже прорвали першу лінію оборони ворога, пише 24 Канал.
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Де ЗСУ просунулись на Півдні
Наші війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку в районі населеного пункту Роботине. Там тривають дії щодо знищення ворога, зменшення окупантів на нашій землі. Також там є просування сотнями метрів на цьому напрямку,
– заявив Сергій Кузьмін.
За його даними, також тривають наступальні дії на Бердянському напрямку. Зокрема, є просування.
"Наші Сили оборони ідуть вперед. Ми нищимо ворога", – запевнив полковник.
Що відбувається в районі Роботиного: дивіться скриншоти з карти DeepState
Що змінилось на фронті: дивіться на карті
Останні новини з фронту
- Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що протягом доби ЗСУ ліквідували 94 окупантів, 162 – поранили. Окрім того, наші військові знищили 18 одиниць ворожої техніки.
- Заступник командувача Східного угрупування військ з комунікацій Сергій Череватий розповів, що росіяни намагаються компенсувати втрати в техніці. Для цього ворог почав потужніше використовувати дрони, безпілотну авіацію загалом та радіоелектронну боротьбу. Окрім того, вороги почали використовувати старі БМП-2 або навіть БМП-1, які вони зняли з озброєння. Подібна ситуація з бронетранспортерами та танками.
- Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк пояснила, що після прориву першої лінії оборони ворога на Півдні треба закріпитися на тих ділянках і забезпечити безпеку для підрозділів, які здійснили той самий прорив. Вона пояснила, що саме тому новини можуть бути дещо уповільнені.