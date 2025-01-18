ЗСУ успішно контратакували на Лиманському напрямку, – ОСУВ "Хортиця"
- Українські військові здійснили успішну контратаку на Лиманському напрямку.
- В ОСУВ "Хортиця" підкреслили, що в окремих місцинах наші сили можуть не лише завдавати ворогові втрат, але й відбивати захоплені ними раніше території.
Російський наступ триває. Українські захисники щосили стримують ворога, завдаючи йому великих втрат. Часом вдається відбити втрачену раніше територію.
Так, на Лиманському напрямку українські військові мали успіх. Про це повідомив в ефірі телемарафону речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, передає 24 Канал.
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Вдала атака від Сил оборони
Трегубов відмовився розголошувати деталі. Він вказав, що була вдала контратака від наших воїнів. Це свідчить про те, що українські сили перебувають в активній обороні.
Речник підкреслив, що на окремих ділянках фронту Силам оборони вдається робити росіянам "щось недобре", що завершується для ворога не лише масовими втратами особового складу і техніки, але й певної частини території захопленої ними раніше.
До слова, ОСУВ "Хортиця" спростувало чутки про присутність росіян у Покровську, назвавши їх неправдивими. Військові закликали користуватися перевіреною інформацією та зазначили, що запеклі бої тривають на підступах до міста, але в Покровську боїв немає.
Тим часом аналітики Deep State повідомляють про загрозу оточення для Великої Новосілки, захоплення якої відкриває шлях до кордону з Дніпропетровською областю.