ЗСУ розбили колону росіян біля Красногорівки: відео потужної роботи військових

Українські військові продовжують неймовірний опір російським загарбникам, завдаючи масштабних втрат ворогу. Зокрема, під Красногорівкою Збройні Сили прицільними вогнем розбили колону окупантів.

Варто зазначити, що останнім часом окупанти зазнають неймовірних втрат у Донецькій області – зокрема, через спробу оточити Авдіївку. Там полягла найбільша кількість російський військових за весь 2023 рік.

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Ліквідована ворожа колона

Сухопутні війська ЗСУ опублікували відео, на якому видно роботу український військових по російській колоні. Окупанти хотіли за допомогою бронетехніки прорвати оборону українців біля села Красногорівка, Донецької області – однак їм це не вдалося.

Артилерія 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБр ТрО та Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького накрила ворога під час руху. Частина техніки, яка лишилася на ходу була вимушена тікати, щоб не повторити долю своїх колег.

Українська артилерія працює по колоні росіян: дивіться відео

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