Попереду багато роботи: як тепловізори допомагають ЗСУ розміновувати території
Джерело:CNN
Російські мінні поля стали серйозно проблемою – вони значно сповільнюють український наступ. Заради безпеки воїнів, Україна вимушена метр за метром розміновувати території.
ЗСУ почали використовувати у розмінуванні тепловізори. Вони допомагають виявляти приховану вибухівку на звільнених територіях.
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Як Україна використовує тепловізори
Військові на передовій почали активно використовувати дрони з тепловізорами. Вони запускають їх над мінними полями у сутінках та виявляють десятки теплових сигналів. Частина з них – це саме російські міни.
Протягом дня вони вбирають тепло, а після заходу сонця продовжують його випромінювати. Виникає контраст між температурами та міни можна помітити у тепловізор.
Ця тактика є ефективним способом виявлення мін. Безпілотники з тепловізорами є відносно недорогими – 5 тисяч доларів за одиницю. Раніше така тактика використовувалася для розмінування території в Анголі
Масштаби замінованих територій вражають. Згідно з офіційними данними, на 1 квадратний метр території росіяни встановлюють до 5 мін.
Коли ми зайшли в одну лісову смугу, то виявили до 53 розтяжок. Вони складені не з однієї гранати. Ми це називаємо "букет" – на одній гранаті ще декілька гранат,
– розповідають в ЗСУ.
Таке використання тепловізорів стало ще одним прикладом винахідливості українських солдат.
Територія України усіяна мінами
- Сьогодні Україна є найбільш замінованою країною у світі з часів Другої світової війни. Олексій Резніков повідомив, що Україні потрібно більше техніки для розмінування.
- Станом на сьогодні 174 тисячі квадратних кілометрів української території – потенційно небезпечні через міни та боєприпаси. Щодня сапери виявляють сотні вибухонебезпечних предметів.
- Нещодавно на Харківщині вперше повністю розмінували село. Під час розмінування Циркунів працювало 20 груп саперів, загинуло 2 особи. За день вдавалося знайти не менш як 20 мін.