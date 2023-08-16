Попереду багато роботи: як тепловізори допомагають ЗСУ розміновувати території

Російські мінні поля стали серйозно проблемою – вони значно сповільнюють український наступ. Заради безпеки воїнів, Україна вимушена метр за метром розміновувати території.

ЗСУ почали використовувати у розмінуванні тепловізори. Вони допомагають виявляти приховану вибухівку на звільнених територіях.

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Як Україна використовує тепловізори

Військові на передовій почали активно використовувати дрони з тепловізорами. Вони запускають їх над мінними полями у сутінках та виявляють десятки теплових сигналів. Частина з них – це саме російські міни.

Протягом дня вони вбирають тепло, а після заходу сонця продовжують його випромінювати. Виникає контраст між температурами та міни можна помітити у тепловізор.

Ця тактика є ефективним способом виявлення мін. Безпілотники з тепловізорами є відносно недорогими – 5 тисяч доларів за одиницю. Раніше така тактика використовувалася для розмінування території в Анголі

Масштаби замінованих територій вражають. Згідно з офіційними данними, на 1 квадратний метр території росіяни встановлюють до 5 мін.

Коли ми зайшли в одну лісову смугу, то виявили до 53 розтяжок. Вони складені не з однієї гранати. Ми це називаємо "букет" – на одній гранаті ще декілька гранат,

– розповідають в ЗСУ.

Таке використання тепловізорів стало ще одним прикладом винахідливості українських солдат.

Територія України усіяна мінами