"Будемо, як ракети": у ЗСУ розповіли, коли розпочнеться швидкий наступ
Джерело:The New York Times
Українські військові поступово просуваються на фронті, попри потужну оборону окупантів. Наші захисники заявляють, що наступ пришвидшиться, але для цього потрібно прорвати лінії оборони ворога.
Команда The New York Times у серпні протягом двох тижнів відвідувала морських піхотинців, які воюють на дорозі в напрямку Маріуполя. Журналісти підкреслюють, що щоденний успіх українців вимірюється метрами, а не кілометрами.
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Українські бійці щодня штурмують окупантів
Однак десятки штурмових дій, які тривають щодня вже кілька тижнів, у сукупності призводять до успіхів Сил оборони України. Це створює дедалі більше проблем для перевантажених російських військ.
У численних за останні дні інтерв'ю українські військовослужбовці, які беруть участь у боях, висловили впевненість у тому, що їм вдасться прорвати російські рубежі.
"Після першої та другої лінії буде прямий шлях до моря, жодних укріплень", – каже Максим, ветеран-морпіх, який воював в Урожайному. "Ми будемо рухатися як ракети".
Як пише The New York Times, наступною великою ціллю наступу є Старомлинівка. За словами українських військовослужбовців, росіяни підтягують підкріплення, щоб спробувати зупинити просування.
Наступ ЗСУ: актуальні новини
- У розвідці Естонії повідомили, що українські війська вийшли на першу лінію траншей так званої лінії оборони Суровікіна і прорвали її принаймні в одному місці, вийшовши на західну сторону Вербового.
- Розвідка Британії підкреслює, що Росія ризикує розділити власні сили, вливаючи ресурси у вісь навколо Куп'янська, щоб відволікти ЗСУ від наступу на Півдні.
- Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 1 вересня заявив, що ЗСУ досягли помітного прогресу на Півдні в районі Запоріжжя.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи наступ ЗСУ, заявив, що українці знову перевершили очікування. За його словами, українці поступово завойовують позиції, що означає, що вони відтісняють росіян і здатні прорватися через оборону ворога.