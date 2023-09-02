"Будемо, як ракети": у ЗСУ розповіли, коли розпочнеться швидкий наступ

Українські військові поступово просуваються на фронті, попри потужну оборону окупантів. Наші захисники заявляють, що наступ пришвидшиться, але для цього потрібно прорвати лінії оборони ворога.

Команда The New York Times у серпні протягом двох тижнів відвідувала морських піхотинців, які воюють на дорозі в напрямку Маріуполя. Журналісти підкреслюють, що щоденний успіх українців вимірюється метрами, а не кілометрами.

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Українські бійці щодня штурмують окупантів

Однак десятки штурмових дій, які тривають щодня вже кілька тижнів, у сукупності призводять до успіхів Сил оборони України. Це створює дедалі більше проблем для перевантажених російських військ.

У численних за останні дні інтерв'ю українські військовослужбовці, які беруть участь у боях, висловили впевненість у тому, що їм вдасться прорвати російські рубежі.

"Після першої та другої лінії буде прямий шлях до моря, жодних укріплень", – каже Максим, ветеран-морпіх, який воював в Урожайному. "Ми будемо рухатися як ракети".

Як пише The New York Times, наступною великою ціллю наступу є Старомлинівка. За словами українських військовослужбовців, росіяни підтягують підкріплення, щоб спробувати зупинити просування.

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