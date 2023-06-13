Попри шторм, російські кораблі на чергуванні: у ЗСУ оцінили загрозу атаки з Чорного моря
Шторм у Чорному морі не настільки сильний, щоб завадити російським ракетоносіям бути на бойовому чергуванні. Окупанти можуть продовжити маневрування.
Станом на ранок 13 червня російські ракетоносії заведені в пункти базування, ймовірно, через погіршення погоди. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, пише 24 Канал.
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У Чорному морі немає ворожих ракетоносіїв
Водночас Гуменюк наголосила, що шторм, який зараз у Чорному морі, не настільки критичний, щоб не дозволити ракетоносіям ворога повернутися на чергування.
Тому цілком імовірно, що ці маневри будуть продовжуватися. Ми відстежуємо ситуацію,
– сказала вона.
Окупанти намагаються тримати в напрузі Сили оборони України
Крім того, представниця ОК "Південь" зазначила, що Росія намагається напружувати Сили оборони на всіх напрямках.
Це стосується і Чорноморського узбережжя. Зокрема, Гуменюк розповіла, що росіяни проводять ротацію ракетоносіїв і здійснюють підходи до пускових рубежів.
Потім, за її словами, уночі ракетоносії заводять у пункт базування, й атака відбувається у повітряний спосіб. Речниця ОК "Південь" зазначила, що ЗСУ вже вивчили тактику ворога.
Росія вночі атакувала Україну
- Уночі 13 червня Росія здійснила чергову за останні тижні масовану атаку проти України. Окупанти атакували Україну крилатими ракетами та ударними безпілотниками типу "Шахед".
- У Кривому Розі росіяни влучили в декілька мирних об'єктів у різних частинах міста, у тому числі у п'ятиповерховий будинок. Унаслідок обстрілу в Кривому Розі відомо про 25 поранених, трьох загиблих та 7 людей, які, ймовірно, під завалами
- Окупанти атакували Харків "Шахедами", внаслідок чого є прильоти по цивільній інфраструктурі. За попередньою інформацією, постраждало комунальне підприємство у Київському районі, а також складське приміщення у Салтівському.
- Росія намагалася атакувати Київ, проте всі ворожі цілі були знищені.