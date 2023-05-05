Горіло гарно: як наші захисники спалили ворожий "аналоговнєтний" танк "Прорив"
Джерело:Сухопутні війська ЗСУ
Українські захисники щодня знищують ворогів та їхню техніку. Цього разу під удар ЗСУ потрапив ворожий танк "Прорив", яким так хизувались росіяни.
Цю "потужну" техніку ворога Збройні Сили України зуміли знищити з допомогою гранати. Як наслідок, ворожа техніка яскраво горіла, пише 24 Канал.
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Як ЗСУ ліквідували ворожий танк "Прорив"
Найновітніший "аналоговнєтний" Т-90М "Прорив" потерпає від гранати аеророзвідки 5 окремої штурмової бригади,
– розповіли військові.
На відео чітко видно, як наші бійці з допомогою безпілотника кинули гранату прямо у ворожий танк. Українська зброя там успішно вибухнула, знищивши танк та, ймовірно, особовий склад ворога, який там перебував.
Як ЗСУ ліквідували ворожий танк "Прорив": дивіться відео
Шалені втрати ворога: останні новини
- Тільки за минулу добу ворог втратив на війні в Україні 620 окупантів. З 24 лютого 2022 року – 193 тисячі 210 одиниць особового складу.
- Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин записав відео на фоні тіл вагнерівців. "Кухар Путіна" сказав, що це тільки ті окупанти, які загинули на війні протягом 4 травня. Так він закликав міноборони Росії дати їм боєприпаси.
- Командир роти зі складу батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії Євген Оропай розповів, що для просування під Бахмутом росіянам потрібно перестрибувати через трупи своїх же солдатів. Оропай пояснив: "До нового року вони посадку завалювали своїми трупами й щоб військовому Росії можна було пройти, йому потрібно просто перестрибувати цих собак, які ми похоронили в тій землі. Їх було настільки багато, що їх неможливо було навіть евакуювати".