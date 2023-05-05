Горіло гарно: як наші захисники спалили ворожий "аналоговнєтний" танк "Прорив"

Українські захисники щодня знищують ворогів та їхню техніку. Цього разу під удар ЗСУ потрапив ворожий танк "Прорив", яким так хизувались росіяни.

Цю "потужну" техніку ворога Збройні Сили України зуміли знищити з допомогою гранати. Як наслідок, ворожа техніка яскраво горіла, пише 24 Канал.

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Як ЗСУ ліквідували ворожий танк "Прорив"

Найновітніший "аналоговнєтний" Т-90М "Прорив" потерпає від гранати аеророзвідки 5 окремої штурмової бригади,

– розповіли військові.

На відео чітко видно, як наші бійці з допомогою безпілотника кинули гранату прямо у ворожий танк. Українська зброя там успішно вибухнула, знищивши танк та, ймовірно, особовий склад ворога, який там перебував.

Як ЗСУ ліквідували ворожий танк "Прорив": дивіться відео

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