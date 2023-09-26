Гроза морів: бійці ЗСУ показали випробування підводного дрона "Марічка"

Українські військові показали, як тестують український підводний дрон "Марічка". Він може атакувати цілі на понад 1 тисячу кілометрів.

Особливість "Марічки" в тому, що вона невидима для ворожих засобів РЕБ. Розробники показали відео, як відбулось випробування дрона, пише 24 Канал.

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Як проходять випробовування дрона "Марічка"

Розробники розповіли, у чому особливості "Марічки". Зокрема, вона безпечна, адже на ній немає екіпажу, тож відповідно – немає жертв серед особового складу. Також надводний безпілотник непомітний – він невидимий для багатьох ворожих радарів, ехолотів та сканерів.

Автономність. Може тривалий час перебувати в режимі очікування та запускатись за таймером або сигналом для виконання завдання,

– заявили у компанії.

Там також розповіли, що "Марічка" має перевагу щодо об'ємів транспортування, адже доволі велика – має 6 метрів довжини та метр ширини.

"Марічка" може нести великий заряд вражаючих речовин", – розповіли розробники та запевнили, що вона дуже багатофункціональна, адже її можна використовувати як:

бойовий;

вантажний;

розвідувальний дрон.

Окрім вищеперерахованого, вона ефективна, адже здатна уразити не тільки наводні цілі, а й берегові укріплення та опори мостів.

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