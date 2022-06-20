ЗСУ тільки в Новій Каховці трощили окупантів 3 дні поспіль, – Хлань про ситуацію на Херсонщині

Збройні Сили України активно взаємодіють з партизанами на території Херсонщини. Особливо ефектною ця співпраця була у Новій Каховці.

Про це 24 каналу розповів радник голови Херсонської обласної військової адміністрації та боєць з тероборони Сергій Хлань. Місцеві партизани постійно надають дані артилерійським підрозділам ЗСУ, які трощать склади боєприпасів, місця розташування техніки, різні інші підсилення тощо.

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Буквально нещодавно лише в тимчасово окупованій Новій Каховці горів склад боєприпасів російських загарбників тощо. Така ситуація не поодинока – військові об’єкти загарбників часто горять на Херсонщині.

3 дні поспіль ми бачили, як наші ЗСУ в координації з партизанами трощили в Новій Каховці розташування техніки та боєкомплекти окупантів, які там детонували... Усе це (успіхи на фронті – 24 канал) в синергії дає впевненість, що незабаром з важким озброєнням ми почнемо визволяти рідну землю, – наголосив Сергій Хлань.

Жителі Нової Каховки неабияк втішилися від таких "салютів". Як наголошує пан Хлань, деякі місцеві влаштували собі невелике свято на честь вибухів і підіймали келихи за вигнання окупантів.

Партизани активно "полюють" за колаборантами і окупантами

Українські партизани не дають розслабитися російським окупантам та колаборантам на Херсонщині. Хлань нагадав про нещодавній вибух поблизу автомобіля у Херсоні. Тоді в лікарню потрапив начальник виправної колонії №90 Євген Соболєв, який підтримує росіян.

Ще цікавіша ситуація сталася в одному з місцевих кафе на набережній. За словами Сергія Хланя, троє російських окупантів замовили собі шашличків. Партизани надали їм відмінний сервіс – замість страви вони отримали автоматну чергу. Двох росіян вдалося знищити, ще один – поранений.

Через таку ситуацію і окупанти, і колаборанти не дуже впевнені у своєму становищі. Багато пересуваються лише в броньованих автомобілях, а "найвищі" посіпаки – разом з охороною. Усі розуміють, що можуть так само відправитися в пекло разом з шашличками.

Нагадаємо, Збройні Сили України просуваються вперед на певних ділянках фронту на Херсонщині. Хлань наголошує, що підрозділам ЗСУ вдалося вигнати загарбників з першої лінії оборони у Херсонській області. Однак Генштаб поки що не надавав такої інформації.

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