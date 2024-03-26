Чому Росія не може захистити свої кораблі у Чорному морі: військовий огляд від Світана

Російський флот у Чорному морі продовжує рідшати. Під приціл Сил оборони України потрапили ще 4 ворожі кораблі.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, як Україні вдається успішно уражати кораблі Чорноморського флоту.

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"Нептун" уразив "Костянтина Ольшанського"

Світан зазначив, що великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський" – український. Російські загарбники вкрали його у нас ще у 2014 році. Противник переважно розбирав його на запчастини для інших ВДК.

Однак, зауважив він, після того, як наші спецслужби почали топити ворожі великі десантні кораблі, росіяни намагалися його відновити.

Але, найімовірніше, вже не складеться у них з відновленням цього корабля,

– зіронізував полковник запасу.

За його словами, наші Військово-морські сили ухвалили рішення "відмінусувати" цей корабель. Тому по ньому було завдано удару ракетою "Нептун".

Чому Росія не здатна захистити свій флот

Полковник запасу пояснив, що проблема окупантів полягає в тому, що Чорне море є закритою водоймою. Вхід та вихід сюди лише один – через Туреччину, через Босфор.

А у закритій водоймі знищити великі військові судна легко, маючи певні засоби ураження,

– заявив Світан.

За його словами, це можуть бути безекіпажні катери, підводні керовані безпілотники чи ракети. Авіація взагалі може в будь-якому місці нищити кораблі. А той же "Нептун" дістає практично до будь-якої точки у Криму, все залежить від системи наведення.

Тому, додав він, у росіян у Чорному морі немає 100-відсоткового механізму, як можна убезпечити свої кораблі. Вони зараз намагаються прикрити їх наземними засобами ППО. Але не виходить.

Тож, можна сказати, що ворожому флоту не жити у Чорному морі. Він перейде у підводне, а, найімовірніше, навколодонне існування.

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