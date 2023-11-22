У ЗСУ підтвердили ураження пункту російських спецпризначенців поблизу Олешківських пісків
22 листопада 2023, 17:15Читать новость на русском
Джерело:СтратКом ЗСУ
У вівторок, 21 листопада, ЗСУ уразили пункт управління підрозділів спеціального призначення російських окупаційних військ поблизу Олешківських пісків. Інформацію підтвердили у СтратКомі ЗСУ.
Для ураження пункту російських спецпризначенців поблизу Олешківських пісків українські військові застосували керовані авіаційні бомби.
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"21 листопада Збройні Сили України уразили керованими авіаційними бомбами пункт управління підрозділів спеціального призначення російських окупаційних військ поблизу Олешківських пісків", – мовиться у повідомленні.
Втрати ворога: останні новини
- ЗСУ уразили 810 бригаду морської піхоти окупантів 19 листопада у Донецькій області. У момент удару російські загарбники зібралися для відзначення так званого дня день ракетних військ та артилерії. Сили оборони України оперативно визначили місце проведення святкових заходів росіян і гаряче привітали їх. Наразі точні втрати ворога уточнюються. Однак за інформацією російських пропагандистів, внаслідок удару загинуло кілька десятків окупантів, також приблизно 100 осіб отримали тяжкі поранення.
- Командир роти ударних безпілотників "Птахи Мадяра" зауважив, що ЗСУ вдарили по ворогові за два тижні після атаки на 128-му бригаду. Наші захисники атакували ворога на узліссі, яке було нібито ретельно підготовлене та замасковане. Хоч командування ворога запізнювалось, ЗСУ зачекали.
- У ГУР МО повідомили, що кілька РЛС росіян було уражено в Курській області. Радіотехнічну позицію ворога в Курській області виявили 18 листопада. Ураження зазнали дві коштовні російські радіолокаційні станції – РЛС 55Ж6 "Нєбо" та, ймовірно, "Гамма-С1Е". Загальні втрати загарбників уточнюють.
- Зауважимо, що за минулу добу українські військові ліквідували ще 850 окупантів, 7 танків, 17 артилерійських систем, одну систему ППО та багато іншого. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну країна-агресорка втратила 320 670 вояк.