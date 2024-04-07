Там були не прості солдати: у Каховці прилетіло по розташуванню окупантів

Упродовж 5 – 6 квітня в окупованій Каховці Херсонської області були прильоти. Особливо вдалим був приліт 6 квітня, адже влучили у розташування особового складу загарбників.

Росіяни на окупованій частині Херсонщини дуже нервують. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, наголосивши, що лякає їх саме точність, з якої українські захисники їх накривають.

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ЗСУ поцілили по розташуванню російських офіцерів

Андрющенко зазначив, що наразі не відомі точні втрати ворога, але люди повідомляють, що окупанти "пакують", бо приліт був дуже влучний. Що важливо, влучили не по звичайній казармі, а по "нормальному розташуванню" – там були російські офіцери.

"За останні дні наприкінці тижня це вже другий випадок, коли по окупованій Херсонщині такий вдалий удар. Там не десятки людей йде рахунок. Там не за кількістю, а за якістю наші б'ють", – повідомив радник міського голови Маріуполя.

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