Про це в етері 24 Каналу наголосив майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук, зазначивши, що зараз ситуація на цьому відтинку фронту важка, певні українські підрозділи відчувають проблеми з логістикою.

Ключове завдання – зберегти особовий склад

Завдяки успішним тактичним діям зокрема бійців ГУР та інших спецпідрозділів, які прибули у район Покровська, певною мірою вдалося стабілізувати ситуацію з логістикою. Однак, як пояснив майор ЗСУ, на оперативне значення мають вплинути рішення, які повинен ухвалити Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Ми знову гасимо пожежу. Знову відбуваються дії, які б просто не мали статися. Надсилається підтримка тоді, коли вже тривають міські бої. Ця ситуація могла б бути кращою, якби заздалегідь були відпрацьовані перші дії щодо інфільтрації російських військових, запаювання цих дірок з півдня Покровська,

– вважає Ткачук.

Він наголосив, що на поточну мить вкрай важливо подбати про життя українських військовослужбовців, які перебувають на Покровському напрямку. Ткачук зауважив на тому, що за останній рік війна дуже змінилась. Він пояснив, що вижити у відкритому просторі, де постійно літають ворожі дрони – неможливо, а доставлення туди необхідного – це окрема операція.

Сьогодні, як підсумував майор ЗСУ, потрібні ефективні рішення, які дозволять зберегти життя особового складу. Адже ключова цінність для нашої держави, що відрізняє її від Росії, як підкреслив Ткачук – це її військові.

Яка ситуація довкола Покровська: дивіться на карті

Наразі триває збір на придбання дронів для підрозділів, які тримають оборону на Покровському напрямку. Долучитися можна задонативши на карту за номером: 4441 1111 2742 3097 або за QR-кодом. Вже зібрано понад сім мільйонів гривень з необхідних десяти.

"Нам помножать цей збір і ми вже замовили дронів на 18 мільйонів гривень. В нас є чудові партнери з Норвегії, які подвоять кожну вашу гривню. Кожен, хто задонатить 100 гривень і більше, може виграти автівку 2020 року, а ще додатково за донат розміром у 20 гривень ми розігруємо новий iPhone 17 Air", – розповів Ткачук.

Що відбувається в районі Покровська?