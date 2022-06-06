ЗСУ утримують контроль у Сєвєродонецьку, – у Генштабі пояснили, де тривають запеклі бої

Триває 103 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Найзапекліші бої й далі точаться на Сході нашої держави, зокрема продовжується битва за Сєвєродонецьк.

Наразі на цьому напрямку тривають бої у східній частині міста. Про актуальну ситуацію на фронті розповіли в оперативному зведенні Генштабу Збройних Сил України станом на 18:00 6 червня.

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Ситуація на Сході України

У повідомленні Генштабу йдеться, що основні свої зусилля ворог зосередив на спробах встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком та блокуванні наших захисників і захисниць у районі Лисичанська.

При цьому Збройні Сили України утримують контроль у Сєвєродонецьку, бої й далі тривають у східній частині міста. Разом з тим наші воїни зводять нанівець старання російських окупантів взяти під контроль автошлях Бахмут – Сєвєродонецьк.

На Донецькому напрямку окупаційні підрозділи намагаються відновити свої втрати. На окремих полігонах зафіксовано вживання заходів для бойового злагодження мотострілецьких і танкових підрозділів ворога, доукомплектованих мобілізованими.

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На Лиманському напрямку, намагаючись знищити фортифікаційні споруди Збройних Сил України, російські окупанти обстрілювали позиції наших військ з мінометів та артилерії поблизу населених пунктів Тетянівка та Пискунівка. Також ворог завдав ракетного удару по Миколаївці.

На Бахмутському напрямку, підтримуючи воєнні дії своїх підрозділів, ворог гатить зі ствольної, реактивної артилерії та мінометів по районах населених пунктів Берестове, Федорівка і Миронівка. Ворожі вертольоти Ка-52 завдали авіаційного удару поблизу селища Роти.

Намагаючись здійснити розвідку маршрутів висування та уточнення позицій українських сил, противник застосовує диверсійно-розвідувальні групи, що діють у районі Білогорівки.

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Що відбувається на решті напрямків

На Слов'янському напрямку ворог веде підготовку до відновлення штурмових дій, щоб покращити своє тактичне становище. З метою поповнення втрат, яких зазнало угруповання військ противника на цьому відтинку фронту, відбувається підготовка особового складу на території Росії.

При цьому російські окупанти намагались йти штурмом у напрямку населеного пункту Довгеньке – завдяки ЗСУ зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.

На Харківському напрямку окупанти здійснюють оборонні бої, намагаючись стримати просування ЗСУ до державного кордону України та утримати контроль над автошляхом Бєлгород – Куп'янськ. Поблизу населених пунктів Шестакове, Перемога та Байрак росіяни дистанційно замінували території.

На Слобожанському напрямку противник продовжує вести бойові дії у прикордонних районах, що на північ від Харкова. Ремонтно-відновлювальні роботи окупанти здійснюють поблизу зруйнованого мосту через річку Оскіл, що поблизу селища Куп'янськ-Вузловий.

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На Сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської і Курської областей Росії, ворог утримує окремі підрозділи зі складу своєї 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу. Крім того, у безпосередній близькості до державного кордону України на території Брянської області розташовуються ворожі артилерійські підрозділи.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних бойових дій не проводили. Разом з тим обстрілювали з артилерії райони населених пунктів Богоявленка, Володимирівка, Малинівка та Щербаки. Угруповання військ на Запоріжжі ворог поповнив силами до однієї батальйонної тактичної групи.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує свої зусилля на утриманні раніше окупованих територій та позицій. Веде підготовку до активізації бойових дій. На Волинському та Поліському напрямках ситуація особливих змін не зазнала – активних бойових дій ворог не вів.

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