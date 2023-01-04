Щось "прилетіло" в парк Перемоги в Енергодарі, де окупанти ховали техніку, – кореспондент

Вранці 4 січня українська артилерія атакувала позиції ворога в Енергодарі. Місце атаки розташоване на околиці міста, де немає житлових будинків.

Про це для 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Він зазначив, що, ймовірно, під вогнем опинилася ворожа техніка.

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"Там є парк Перемоги на околиці міста, ближче до Каховського водосховища. Туди щось дуже непогано прилетіло. Там часто росіяни у парковій зоні ховали техніку", – сказав журналіст.

Він повідомив, що напередодні захисники били по ворогу у Кам'янці та Пологах. За словами кореспондента, українські військові щодня руйнують плани ворога.

Вибивають живу силу, техніку й боєприпаси, – додав кореспондент.

Вибухи у Бердянську

Захисники 3 січня атакували техніку ворога поблизу аеропорту Бердянська. За словами кореспондента, влучання у це місце вже були. Окупанти заявили, що причиною є дрон.

"Навіть їхні російські військкори заперечили, що дуже багато було диму й вибухів, як для якогось там дрона кустарних виробництв", – зауважив кореспондент.

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