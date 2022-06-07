ЗСУ вдарили по ворожих позиціях на Сєвєродонецькому напрямку: їх наводили прикордонники

Збройні Сили України роблять все необхідне, щоб вибити російських загарбників з Сєвєродонецька. Допомагають їм у цьому і прикордонники.

Зокрема, прикордонники наводять українську артилерію на ворожі підрозділи. Про це на брифінгу розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише 24 канал.

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ЗСУ відкрили мінометний вогонь по окупантах

Українські захисники роблять все можливе, щоб давати відсіч російським окупантам. Ефективно діють оператори безпілотних літальних засобів, зокрема й прикордонники, які наводять артилерію на ворога,

– зазначив Демченко.

Він розповів, що під час повітряної розвідки 6 червня на напрямку Сєвєродонецька підрозділ прикордонників виявив позиції російської піхоти. Інформацію про розташування ворога передали Збройним Силам України. Далі військові завдали російській армії ураження із застосуванням мінометів.

Детальніше про ситуацію в Сєвєродонецьку

За даними Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 7 червня, у Сєвєродонецьку тривають активні бойові дії. Російські окупанти намагаються штурмом взяти місто, але наші воїни їх вибивають. Росіяни також хочуть захопити трасу Лисичанськ – Бахмут. Адже саме по ній возять гуманітарну допомогу у Лисичанськ і Сєвєродонецьк. Ця дорога є важливими логістичним маршрутом. Наразі трасу контролюють наші бійці, але через постійні обстріли пересуватися нею – небезпечно.

Ще нещодавно ворог контролював більшу частину міста, а ситуація постійно змінювалася. Однак ЗСУ провели вдалий контрнаступ і вибили окупантів. Тепер Сєвєродонецьк фактично поділений навпіл.

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На передову для захоплення міста кидають мобілізованих з Донбасу

Засновник правозахисної організації "Східна правозахисна група" Павло Лисянський розповів, що на передову у Сєвєродонецьк путінські солдати кидають незаконно мобілізованих з тимчасово окупованого Донбасу. Без досвіду та підготовки вони попадають у "м'ясорубку".

Через це на Луганщині та Донеччини виникли протестні настрої, жінки мобілізованих влаштовують акції. Вони вимагають, аби ватажки бойовиків повернули їхніх чоловіків з війни.

До теми дивіться відео про те, як з сусіднього Лисичанська під постійними обстрілами евакуйовують людей: