ЗСУ відбили 22 атаки біля Бахмута, гаряча ситуація в Авдіївці: карта бойових дій за 31 березня

Російські окупаційні війська продовжують вести наступальні дії на Сході України. Окупанти зосередили свої сили на 5 напрямках.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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Підрозділи Сил оборони України відбили понад 80 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.

Яка ситуація на напрямках фронту

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки, Кузьминого та Берестового.

Окупанти наступають на Куп'янському та Лиманському напрямках: карта

Артилерійських обстрілів зазнали Дворічанське, Западне, Дворічна, Масютівка, Синьківка Куп'янськ і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка Луганської області, а також Роздолівка, Колодязі, Торське, Сіверськ та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, наші захисники відбили 22 атаки. Водночас противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області.

Карта бойових дій у Бахмуті

Здійснив обстріли населених пунктів Міньківка, Оріхово-Василівка, Дружківка та Бахмут Донецької області.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Красногорівка та Мар'їнка Донецької області, успіху не мав.

Окупанти наступають на Мар'їнку: карта боїв

Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Керамік, Новоселівка Перша, Бердичі, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка, Курахове, Острівське, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог обстріляв населені пункти Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка на Донеччині.

Карта бойових дій на Шахтарському напрямку

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти завдали вогневого ураження по понад 30 населених пунктах. Серед них – Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки Запорізької області та Новоолександрівка, Козацьке, Іванівка, Інженерне, Янтарне і Кізомис на Херсонщині.

Сили оборони відпрацювали по ворогу

оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено.На території Білорусь триває бойова підготовка підрозділів територіальних військ збройних сил Росії. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Гірськ Чернігівської області, Нововасилівка, Нова Гута, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине, Катеринівка Сумської області, а також понад 15 населених пунктів на Харківщині, серед них: Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Вільча, Красне Перше, Тополі.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили ворога, 2 склади боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів.