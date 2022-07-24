ЗСУ відбили штурм ворога біля Верхньокам'янки, Верхньокам'янського та Білогорівки

російські окупанти здійснюють систематичні обстріли на Краматорському напрямку й здійснюють штурмові дії. У неділю, 24 липня, ЗСУ відбили штурм ворога на декількох напрямках.

Ворог відійшов із втратами

У Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні розповіли, що українські воїни вже вкотре відбили штурми ворога в напрямках Верхньокам'янка – Верхньокам'янське та Білогорівка – Верхньокам’янське.

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Повідомляється, що російським окупантам довелося відійти з втратами.

Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти на Краматорському напрямку здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Крива Лука, Сіверськ, Григорівка, Верхньокам'янське, Івано-Дар'ївка та Спірне.

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