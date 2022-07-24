ЗСУ відбили штурм ворога біля Верхньокам'янки, Верхньокам'янського та Білогорівки
Джерело:Генштаб ЗСУ
російські окупанти здійснюють систематичні обстріли на Краматорському напрямку й здійснюють штурмові дії. У неділю, 24 липня, ЗСУ відбили штурм ворога на декількох напрямках.
Ворог відійшов із втратами
У Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні розповіли, що українські воїни вже вкотре відбили штурми ворога в напрямках Верхньокам'янка – Верхньокам'янське та Білогорівка – Верхньокам’янське.
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Повідомляється, що російським окупантам довелося відійти з втратами.
Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти на Краматорському напрямку здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Крива Лука, Сіверськ, Григорівка, Верхньокам'янське, Івано-Дар'ївка та Спірне.
Яка ситуація на Донбасі
- росія прагне окупувати всю Донецьку область й оголосили про анексію п'ятої частини території України. Аналітики вашингтонського Інституту вивчення війни вважають, що невдовзі окупанти на Сході дійдуть до точки, де вже не зможуть продовжувати активний наступ. Фахівці вважають, що росіяни наближаються до території, яка значно сприятливіша для захисників України.
- російські загарбники упродовж останніх днів намагаються захопити Вуглегірську ТЕС. У Генштабі ЗСУ розповіли, що ворог попри втрати вперто продовжує спроби встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС. Там тривають бойові дії.
- Важливо зазначити, що росія цілеспрямовано обстрілює цивільне населення. У четвер, 21 липня, ворог вдарив по школах у Краматорську та Костянтинівці. У Краматорську внаслідок удару ворога під завалами школи виявили тіла трьох загиблих. Систематично під вогнем окупантів і Слов'янськ.
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