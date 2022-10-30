ЗСУ відбили жорстку атаку ворога на Донбасі: Зеленський розповів про ситуацію на фронтах

Володимир Зеленський ввечері 30 жовтня розповів, що відбувається на фронті. За його словами, наші військові змогли поповнити обмінний фонд.

У Донецькій області ворог проводив жорсткий штурм. Про це президент заявив у традиційному зверненні до українців.

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ЗСУ активно протистоять ворогу

Наші відважні військові змогли відбити атаку російських окупантів. Вдалося це прикордонникам Чопського загону, які перебувають у складі Сил оборони України. Під час бою деяких ворожих солдатів взяли у полон. Зеленський подякував їм за це.

Добре попрацювали й Повітряні сили. Вони збитий російський ударний гвинтокрил і військовий літак Су-25.

Щодня й без жодних перерв працюємо, щоб пришвидшити відновлення територіальної цілісності нашої держави. Завжди на Ставці ми відзначаємо успіхи наших воїнів, той результат, який забезпечується у звільненні української землі. Щоразу маємо приводи порадіти разом з усіма українцями,

– наголосив Зеленський.

То ж за утримання рубежів на Сіверському напрямку президент подякував:

54-й окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепи,

5-му окремому штурмовому полку;

10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді.

Воїнів 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Зеленський відзначив за рішучість та енергійність при звільненні наших територій.

Зауважимо, за даними Генштабу активні бої зараз тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Там ворог намагається наступати.

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