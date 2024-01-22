Про обвал фронту не йдеться, – військовий експерт про відхід із Крохмального

Російські окупанти захопили село Крохмальне на Куп'янському напрямку. Сили оборони відійшли на зручніші позиції.

Однак це не означає якихось фатальних сценаріїв, сказав 24 Каналу керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Ворог не зможе розвинути оперативно-стратегічний успіх.

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"З одного боку, російські війська підійшли до дороги (автошлях Н26 – 24 Канал), а з іншого – Сили оборони контролюють ситуацію. Не йдеться про обвал лінії фронту – найгірше, що могло статись у цій ситуації", – констатував Мусієнко.

Загалом незначне просування окупантів було прогнозованим з огляду на їхню активізацію на Харківщині та великі людські ресурси.

Як розвиватиметься ситуація надалі

Росіяни вже захоплювали Крохмальне на початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Однак під час харківської наступальної кампанії у вересні українським бійцям вдалось повернути це село.

Військовий експерт вважає, що ворог уже на 70–75% показав свої можливості на Куп'янському напрямку. Тому навряд чи варто очікувати від нього чогось більшого.

От Крохмальне, десь іще просунуться, на околиці якогось села, можливо, ще якесь село візьмуть – на цьому зимова наступальна кампанія тут закінчиться,

– сказав Мусієнко.

Українські військові потужно укріпились на Сході, зокрема на Харківщині. Російські окупанти не матимуть змоги розвинути успіх.

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