Про обвал фронту не йдеться, – військовий експерт про відхід із Крохмального
Російські окупанти захопили село Крохмальне на Куп'янському напрямку. Сили оборони відійшли на зручніші позиції.
Однак це не означає якихось фатальних сценаріїв, сказав 24 Каналу керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Ворог не зможе розвинути оперативно-стратегічний успіх.
До теми До змін на полі бою не призведе: у Сухопутних військах пояснили відхід від Крохмального
"З одного боку, російські війська підійшли до дороги (автошлях Н26 – 24 Канал), а з іншого – Сили оборони контролюють ситуацію. Не йдеться про обвал лінії фронту – найгірше, що могло статись у цій ситуації", – констатував Мусієнко.
Загалом незначне просування окупантів було прогнозованим з огляду на їхню активізацію на Харківщині та великі людські ресурси.Росіяни вже захоплювали Крохмальне на початку повномасштабного вторгнення 2022 року. Однак під час харківської наступальної кампанії у вересні українським бійцям вдалось повернути це село.
Як розвиватиметься ситуація надалі
Військовий експерт вважає, що ворог уже на 70–75% показав свої можливості на Куп'янському напрямку. Тому навряд чи варто очікувати від нього чогось більшого.
От Крохмальне, десь іще просунуться, на околиці якогось села, можливо, ще якесь село візьмуть – на цьому зимова наступальна кампанія тут закінчиться,
– сказав Мусієнко.
Українські військові потужно укріпились на Сході, зокрема на Харківщині. Російські окупанти не матимуть змоги розвинути успіх.
Ситуація на Харківщині: останні новини
- Захоплення Крохмального на Куп'янському напрямку вважають тимчасовим явищем. Лінія фронту зміщується щодня, тож Сили оборони можуть відбити село, як уже робили 2022 року.
- Натепер ворог зосереджений на захопленні Синьківки, але безрезультатно. За минулу добу українські військові відбили сім атак біля цього села.
- Як відомо, у Росії та деякі західні ЗМІ розганяють інформацію про те, що росіяни буцімто готують новий наступ на Харківську область. Проте в найближчій перспективі окупанти не здатні на таку операцію.