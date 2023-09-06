ЗСУ "відмінусували" ще понад 600 окупантів: шалені втрати ворога на 6 вересня

6 вересня 2023, 07:49
Читать новость на русском

Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Українські захисники продовжують боронити наші території та завдають колосальних втрат російським загарбникам. Лише за минулу добу на той світ вдалося відправити 610 окупантів.

Загалом з 24 лютого 2022 року ЗСУ знищили 266 290 бійців так званої "другої армії світу". Однак ці цифри ще не остаточні, оскільки бої тривають.

Цікаво ЗСУ знищили склад окупантів біля Миронівського в Донецькій області: вибухове відео

Втрати окупантів у техніці

  • танків – 4497 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 8682 (+12) од,
  • артилерійських систем – 5685 (+36) од,
  • РСЗВ – 748 (+1) од,
  • засоби ППО – 505 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4519 (+7),
  • крилаті ракети – 1447 (+0),
  • кораблі /катери – 19 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8190 (+15) од,
  • спеціальна техніка – 852 (+1).


Актуальні втрати росіян на фронті / Генштаб ЗСУ

ЗСУ потужно нищать російських терористів

  • Нагадаємо, що артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом 4 вересня виконали 1218 вогневих завдань. За добу втрати ворога склали 172 особи: безповоротні – 63, поранені – 106, полон – 3. Окрім цього, знищено 20 одиниць військової техніки ворога. Зокрема: 2 танки, 2 ББМ, 7 артилерійські системи та міномети, 2 БпЛА, 5 одиниць автомобільної техніки, 2 одиниці спеціальної техніки. Також було знищено 3 склади боєприпасів та 1 пункт управління ворога.
  • У Генштабі ЗСУ повідомили, що авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
  • Також підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.

Автор: Софія Ропан