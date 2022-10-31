ЗСУ відправили на той світ ще понад 600 окупантів: втрати ворога станом на 31 жовтня

Російські військові, які зі зброєю у руках прийшли на нашу землю, масово на ній гинуть. Станом на 31 жовтня ЗСУ ліквідували вже 71 820 ворожих армійців.

За минулу добу ряди мертвих окупантів поповнили 620 російських солдатів. Більше вони не загрожуватимуть мирному населенню України.

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Втрати ворога у техніці

танків – 2 686 (+14) одиниць,

бойових броньованих машин – 5 485 (+32) одиниць,

артилерійських систем – 1 728 (+4) одиниць,

РСЗВ – 383 (+0) одиниці,

засобів ППО – 197 (+0) одиниць,

літаків – 275 (+1) одиниць,

гелікоптерів – 253 (+1) одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 413 (+1),

крилатих ракет – 352 (+0),

кораблів та катерів – 16 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 128 (+8) одиниць,

спеціальної техніки – 154 (+0).

Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.



Втрати росіян станом на 31 жовтня / фото Генштаб ЗСУ

Як ЗСУ нищать ворога

Підтверджені втрати ворога на Півдні за минулу добу становлять:

27 окупантів,

танк,

2 міномети,

самохідна крупнокаліберна гаубиця "Акація",

двадцяти трьох міліметрова зенітна установка,

5 одиниць автобронетехніки.

Також у Баштанському і Бериславському районах знищено 2 склади з ворожими боєприпасами.

Українські захисники збили російський Су-25

Ворожий Су-25 збили близько 8 ранку 30 жовтня на південному напрямку. Штурмовик приземлив наш зенітний ракетний підрозділ.

До речі, цього ж дня 30 жовтня наші захисники приземлили ударний вертоліт ворога. Його збили близько 16 години на Харківщині.

Також українським військовим вдалося звільнити від окупантів селище Невське, що в Луганській області. Там ЗСУ знищили одразу цілу батарею з 5 САУ 152 мм "Мста-С". Юрій Бутусов повідомив, що наші захисники одночасно вразили усі бойові машини окупантів, ймовірно, ракетами РСЗВ М142 HIMARS.

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