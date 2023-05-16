У ЗСУ відреагували на заяви Росії про "ураження ЗРК Patriot"

Російські пропагандисти поспішили заявити, що під час нічної ракетної атаки Києва 16 травня "високоточним ударом гіперзвукового комплексу "Кинджал" був уражений зенітний ракетний комплекс Patriot".

На це вже відреагував речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

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Він заявив, що ЗСУ не коментуватимуть інформацію російського Міноборони про нібито ураження зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Залишимо без коментарів. Не будемо коментувати російські джерела,

– сказав він на брифінгу.

Зауважимо, що ніяких подробиць чи додаткової інформації на підтвердження нібито збиття Patriot російські військові не навели.

Раніше цього місяця, 6 травня, командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук називав "історичною подією" те, що 4 травня вдалося збити гіперзвукову ракету "Кинджал", яка, за твердженнями російської сторони, не має аналогів у світі і не може бути збита. Окремо командувач вказував, що це вдалося зробити за допомогою американської системи Patriot.

"Кинджал" – це одна з найновітніших російських ракет, носієм якої є літаки МіГ-31К, що часто злітають у Білорусі.

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