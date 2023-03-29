Бої за Бахмут тривають: ЗСУ відкинули вагнерівців з важливої дороги, – розвідка Британії
Активні бої за Бахмут у Донецькій області все ще тривають. Силам оборони України вдалося відтіснити вагнерівців від важливої дороги.
Про це йдеться в огляді розвідки Міноборони Британії за 29 березня. Повідомляється, що бої у Бахмуті тривають, хоча кількість російських атак зменшилася порівняно з останніми тижнями.
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Кількість російських атак на Бахмут зменшилася
У розвідці наголошують, що одним з ключових досягнень останніх українських операцій, ймовірно, стало відтіснення російських бойовиків групи "Вагнера" з дороги 0506.
"Ця другорядна сільська дорога стала критично важливою лінією постачання для українських захисників. Раніше "Вагнер" перебував на відстані кількох сотень метрів від траси", – йдеться у повідомленні.
Дорога 0506 пролягає з Часового Яру через Хромове: показуємо на карті
У розвідці нагадують, що 26 березня російські пропагандисти заявили, що ПВК "Вагнера" нібито взяла під повний контроль заводський комплекс "АЗОМ" на північ від центру Бахмута.
Оскільки "Вагнер" підтвердив, що відпустив щонайменше 5000 бойовиків, набраних з ув'язнених, нестача особового складу, ймовірно, перешкоджає російським наступальним зусиллям у цьому секторі,
– вказують у Міноборони Британії.
Що відомо про ситуацію у Бахмуті
- Російські військові вже декілька місяців без успіху намагаються захопити Бахмут. Саме на цьому напрямку Сили оборони України завдають противнику серйозних втрат в техніці та особовому складі.
- 25 березня у розвідці Британії повідомили, що штурм Бахмута значною мірою зупинився. Там заявили, що окупанти виснажилися.
- Також у розвідці зазначають, що Росія, ймовірно, змістила свій оперативний фокус на Авдіївку.
- Про те, що вагнерівці під Бахмутом видихаються, заявляв командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. Він зазначив, що скоро Сили оборони України скористаються цією нагодою.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний констатував, що обстановку під Бахмутом вдається стабілізувати.
- У Генштабі ЗСУ 29 березня повідомили, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут. Однак наші захисники тримають місто, відбиваючи численні атаки противника.
- Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Предтечине та Озарянівка Донецької області.