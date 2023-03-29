Бої за Бахмут тривають: ЗСУ відкинули вагнерівців з важливої дороги, – розвідка Британії

Активні бої за Бахмут у Донецькій області все ще тривають. Силам оборони України вдалося відтіснити вагнерівців від важливої дороги.

Про це йдеться в огляді розвідки Міноборони Британії за 29 березня. Повідомляється, що бої у Бахмуті тривають, хоча кількість російських атак зменшилася порівняно з останніми тижнями.

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Кількість російських атак на Бахмут зменшилася

У розвідці наголошують, що одним з ключових досягнень останніх українських операцій, ймовірно, стало відтіснення російських бойовиків групи "Вагнера" з дороги 0506.

"Ця другорядна сільська дорога стала критично важливою лінією постачання для українських захисників. Раніше "Вагнер" перебував на відстані кількох сотень метрів від траси", – йдеться у повідомленні.

Дорога 0506 пролягає з Часового Яру через Хромове: показуємо на карті

У розвідці нагадують, що 26 березня російські пропагандисти заявили, що ПВК "Вагнера" нібито взяла під повний контроль заводський комплекс "АЗОМ" на північ від центру Бахмута.

Оскільки "Вагнер" підтвердив, що відпустив щонайменше 5000 бойовиків, набраних з ув'язнених, нестача особового складу, ймовірно, перешкоджає російським наступальним зусиллям у цьому секторі,

– вказують у Міноборони Британії.

Що відомо про ситуацію у Бахмуті