Чи можуть ЗСУ до осені дійти до Азовського моря: Дикий оцінив шанси

Тиждень тому стало відомо, що українські військові вийшли до другої лінії оборони росіян на південь від Оріхова та поблизу Старомлинівки. Ці успіхи дозволяють сподіватися на те, що наші партнери продовжуватимуть підтримувати Україну в прагненні деокупувати свої території.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. За його словами, Збройні Сили мають можливість виконати поставлені перед ними завдання на початку наступу.

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Які виклики постануть перед ЗСУ

На думку Євгена Дикого, просування Сил оборони на Півдні України дає підстави для оптимізму. Наші військові здатні вийти на Азовське узбережжя, однак такий сценарій аж ніяк не є гарантованим.

Найімовірніше, український наступ на півдні триватиме до середини осені, поки не почнеться сезон дощів, який унеможливить просування техніки по пересічній місцевості. Саме в цей момент вирішиться, чи наші партнери продовжуватимуть підтримувати повну деокупацію українських територій, чи почнуть просувати ідею замороженого конфлікту.

За півтора місяця наступу Сили оборони практично повністю ліквідували першу лінію оборони росіян. Вона не була суцільною і здебільшого складалась із опорних пунктів. Однак її пунктирність компенсувалась суцільною замінованістю, якої ще не було в історії.

"А ось на другій, так званій "лінії Суровікіна" щільність мінних полів є значно меншою. Вона зроблена в стилі Першої світової війни та складається з сотень кілометрів суцільних траншей і бетонованих дотів, тож під час боїв за неї роль особового складу вийде на перший план", – припустив ексбоєць "Айдару".

В кількох точках наші військові вже виходять на другу лінію оборони. Важко сказати, чи буде її подолання складнішим, аніж подолання першої лінії. Дикий припускає, що бої на другій лінії триватимуть не менше місяця, але після її подолання росіяни посиплються.

Євген Дикий про поточну ситуацію на Півдні: дивіться відео

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