ЗСУ виходять маневром зі зруйнованих позицій в Авдіївці, кілька бійців у полоні, – Тарнавський

Командувач ОСУВ "Таврія" розповів про ситуацію в Авдіївці на 21:00 16 лютого. Олександр Тарнавський наголосив, що Авдіївська оборонна операція триває, а ворог платить найвищу ціну.

Тривають криваві бої за Авдіївку. Бійці показують відео з підвалів Авдіївського коксохімічного заводу – там сиплеться стеля через постійні удари КАБами.

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Яка ситуація в Авдіївці зараз

Зі зруйнованих позицій українські воїни виходять маневром і закріплюються на нових рубежах оборони. Підкреслюю, пріоритет – збереження життя наших бійців. Тому в разі потреби вони відходять на нові позиції. На превеликий жаль, під час одного з таких виходів декілька наших бійців потрапили в полон. Будемо боротися за звільнення кожного побратима,

– написав Тарнавський.

Він розповів, що росіяни кидають на штурм усі свої резерви. Для цього перекидають людей навіть з інших напрямків – усе для того, щоб протиснути нашу оборону. Також завдають артилерійських обстрілів і масованих бомбових ударів. Це практично стирає Авдіївку з лиця землі.

Окупанти значно переважають у кількості бійців, а ще в артилерії та авіації. Утім, попри все, Сили оборони України продовжують стримувати росіян.

"З початку доби в районі Авдіївки наші захисники відбили більш ніж 30 атак росіян. Агресор здійснив 20 авіаударів і понад півтори сотні артилерійських обстрілів. Крім Авдіївки, артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали майже 20 навколишніх населених пунктів, серед яких Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине, Невельське та інші", – додав Тарнавський.

Що відбувається на коксохімі та в якому стані поранені

Евакуація поранених ускладнена безперервними обстрілами, але здійснюється. На цей момент нашим захисникам перекидаються потрібні резерви. Дієвим також залишається постачання боєприпасів. Підрозділи утримують визначені рубежі оборони відповідно до оперативної обстановки,

– написав командувач.

На Авдіївському коксохімічному заводі триває пожежа. Росіяни обстрілами підпалили цистерну із залишками нафталіну та бітумну смолу на складі.

Які втрати в росіян

"Левова частина втрат окупантів на Таврійському напрямку припадає саме на Авдіївку. Лише з початку року втрати окупантів на цьому напрямку склали 20 018 осіб, 199 танків та 481 бойова бронемашина (1 січня – 15 лютого 2024 року)", – деталізував командувач ОСУВ.

Ці цифри показують, наскільки росіяни "сточують" свої підрозділи і якими є масштаби їхнього наступу. І як важко воювати нашим бійцям, адже вони щодня протистоять безлічі окупантів.

У Третій штурмовій розповіли, скільки росіян протистоїть нашим бійцям. Читайте про це в нашому матеріалі.