Поступово ЗСУ витискають росіян з Харківщини, – Зеленський

Володимир Зеленський 23 серпня записав традиційне звернення до українців. Президент розповів про довгий і результативний день для нашої держави.

Так, Зеленський згадав День прапора та День Харкова, які відзначають в Україні цього дня. Також гарант розповів про результати міжнародної роботи та ситуацію на фронті.

Дивіться також Україна ратифікувала Римський статут: що це означає та чи є загрози для наших військових

Росія не підкорить Харків

Володимир Зеленський у зверненні подякував Харкову, який відзначає день міста. Президент вказав, що це справді героїчне місто, місто людей і життя. Також він згадав, що на початку травня ЗСУ вдалося відбити спробу Росії наступати на Харків, зламати його та всю Харківщину.

Зеленський мав розмову з Головнокомандувачем Олександром Сирським, зокрема щодо боїв на Харківщині.

Витискаємо російську армію. Поступово. Окупант не підкорить Харків. Не підкорить усю нашу Україну. Я дякую кожному й кожній, хто береже життя в Україні, хто береже наш Харків та всі інші міста й села нашої держави. І ми зробимо все, щоб повернути справжню безпеку. І міста героїв обов’язково стануть містами миру,

– сказав Зеленський.

Окрім цього, Зеленський привітав всіх українців, і зокрема всіх наших воїнів, з Днем прапора. Він вказав, що пишається усіма, хто робить наші синьо-жовті кольори такими сильними й достойними – усіма нашими людьми, які захищають державу, захищають нашу незалежність.

До теми Третя штурмова наступає на Харківщині: просунулися углиб фронту на майже 2 кілометри

Міжнародна робота та пакети допомоги

У зверненні Володимир Зеленський також згадав візит прем’єр-міністра Індії Моді в Україну. Це перший такий візит за час відносин між Індією та незалежною Україною.

Ми довго говорили зараз. І про війну Росії проти України, і про необхідність забезпечити саме справедливий мир. Ми дуже цінуємо, що пан Моді розпочав візит зі вшанування пам’яті українських дітей, чиї життя забрала російська агресія,

– сказав Зеленський.

Також український гарант вдячний за пакети гуманітарної підтримки, які Індія надає протягом цієї війни. За словами Зеленського, Індія залишається прихильницею міжнародного права та підтримує наш суверенітет, нашу територіальну цілісність, а також бере участь у нашій роботі щодо Формули миру.

"Звичайно, сьогодні ми говорили й про двосторонній порядок денний з Індією. Чотири міжурядові документи підписані нашими представниками. Є також домовленості щодо інших напрямів співпраці, зокрема й військово-технічної", – додав президент.

Цікаво "Ми повинні рухатися у напрямку миру": головні заяви Моді й Зеленського під час зустрічі у Києві

Окрім цього продовжується робота над важливими перемовинами. Володимир Зеленський у п'ятницю провів кілька нарад із нашими міжнародниками щодо оборонної підтримки та комунікації з партнерами.

Вчасне постачання – це постачання ключове зараз. Є пакети оголошені, проголосовані, але не поставлені в Україну. А фронт воює снарядами й технікою, а не словами "завтра" чи "скоро",

– зазначає він.

Президент наголосив, що влада робить все, щоб прискорити постачання.